Tarifa do transporte coletivo em Riomafra será de R$ 3,30 a partir do dia 1º de maio

A Viação Santa Clara informa a todos os usuários do transporte coletivo de Rio Negro e Mafra, que a partir da zero hora do dia 1º de maio (segunda-feira) a tarifa (passagem) do transporte coletivo das linhas municipais e da linha interestadual Faxinal/Bom Jesus será de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos), conforme autorização dos poderes concedentes.

Os usuários que possuem ou adquiriram créditos no cartão cidadão (cartão do vale transporte) anteriormente à zero hora desta segunda-feira (01), o prazo de validade destes créditos será por tempo indeterminado.