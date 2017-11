Torneio de vaca mecânica será neste final de semana

Compartilhar no Facebook

Cabanha Nossa Senhora de Lourdes – Família Olsen, irá promover a 3ª edição do Torneio de Laço na Vaca Motoriza – Marcelaço. O torneio vai ser nos dias 17, 18 e 19 na Cabanha Morro dos Padres, no bairro Seminário em Rio Negro.

Com participação livre e com inscrições antes das provas o torneio será disputado nas categorias Individual, equipe, piá – até 12 anos, guri – de 12 a 15 anos, prenda, casal, irmãos, pai e filho, veterano – acima de 50 anos e surpresa – a pé ou apache (cavalo sem montaria e rédea). Os participantes estarão concorrendo a prêmio em dinheiro e um prêmio surpresa.

Os organizadores informam que haverá estrutura de acampamento com serviço de bar, cozinha, banheiros e chuveiros para aqueles que queiram acampar ou são de outra cidade. E, terá ainda costela de fogo de chão que serão assadas pelo CTG Rincão da Saudade que estará oferecendo uma rodada de chimarrão. As costelas serão vendidas a R$ 35,00 o quilo, as vendas serão antecipadas até o dia 16.

Marcello Olsen, organizador do evento, explica que a tradição do torneio é ser disputado com boi vivo, mas devido a baixa oferta de animais em nossa região e o custo alto para locar um animal, será usada a Vaca Motorizada que vem sendo usada como opção ao animal vivo aqui na nossa região.