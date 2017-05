Tradicional Cross da Espora é realizada pelo Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 5º RCC

Compartilhar no Facebook

No dia 5 de maio, os alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) do “Regimento Tenente Ary Rauen” realizaram o tradicional Cross da Espora, como parte das atividades em comemoração ao Dia da Cavalaria.

A atividade consiste em um percurso com obstáculos pelos quais os cavaleiros devem ultrapassar no menor tempo possível. Neste ano, sagrou-se campeão o Aluno Victor.

A instrução de equitação para os alunos do NPOR visa, principalmente, o desenvolvimento dos conteúdos atitudinais essenciais para o futuro oficial, prática essa que já ocorre de maneira ampla em nossas escolas de formação de oficiais e sargentos de carreira.