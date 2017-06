Tráfego de veículos na BR 116 deve ter aumento de 10% no feriado de Corpus Christi

Antes de seguir viagem, os motoristas podem consultar as condições de trânsito pelo 0800 6420 116 ou pelo perfil da concessionária Autopista Planalto Sul no Twitter: @Arteris_APS

A Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris que administra a BR-116/PR-SC, estima para o feriado de Corpus Christi um aumento de 10% no número de veículos transitando na rodovia no período de 14 a 18/06.

Ao todo serão 204 mil veículos nas cinco praças de pedágio desde Curitiba até Capão Alto, em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. Os horários de movimento intenso são entre 17h e 19h de quarta-feira (14) e pico de retorno entre 16h e 19h de domingo (18).

Alguns pontos de lentidão serão monitorados, como no km 115, em Curitiba, km 4,5, no entroncamento com a BR-280, km 12, em Mafra, km 133, em Santa Cecília, km 184, no entroncamento com a BR-470, em São Cristóvão do Sul, e km 245, em Lages. Nestes pontos, veículos da concessionária prestarão apoio estratégico nos atendimentos e suporte ao usuário.

A operação estratégica da rodovia fica a cargo do Centro de Controle Operacional, que irá acompanhar a movimentação no trecho concedido através das 150 câmeras de monitoramento, dando suporte aos usuários com disposição de viaturas em locais planejados, de acordo com a demanda.

Nos dois estados há restrição da Polícia Rodoviária Federal para execução de obras em todo o trecho concedido, algumas obras fixas permanecerão com interdição de pista durante o feriado, com operação de semáforos nos locais.

– Do km 1,7 ao km 2,1, em Mafra (SC) – Alargamento de ponte sobre linhas férreas

– Km 47, em Papanduva (SC) – Alargamento de ponte sobre linhas férreas

– Do km 103 ao km 109, na Serra do Espigão, em Monte Castelo (SC)

– Km 114, em Santa Cecília (SC) – Alargamento de ponte sobre linha férrea

Para saber mais sobre as condições de tráfego, solicitar atendimento ou obter outras informações, os usuários podem entrar em contato com a Autopista Planalto Sul pelo telefone gratuito 0800 6420 116.

Pessoas com deficiência auditiva e da fala contam com serviço especial por meio do telefone 0800 717 1000. Antes de seguir viagem, os motoristas podem consultar as condições de trânsito também pelo Twitter @Arteris_APS.