Tráfego deve aumentar em 10% na BR 116 neste final de ano

A BR 116 terá operação especial e reforço operacional neste final de ano. São esperados cerca de 380 mil veículos, que devem circular nas cinco praças de pedágio ao longo da rodovia, de Curitiba-PR até Capão Alto-SC, na divisa com Rio Grande do Sul, um aumento de 10% comparado a dias normais.

É aguardado um movimento maior nos dias 22 e 23/12 entre 17h e 21h, com retorno previsto dia 26/12 com pico no período da manhã. Para o Ano Novo o maior movimento será no dia 29/12 entre 17h e 21h e retorno dia 01/01 com pico às 20h, e 02/01 com maior movimento no período da manhã.

LENTIDÃO

A rodovia pode apresentar alguns pontos de lentidão, que serão monitorados durante o período, como Km 115 em Curitiba, Km 152 em Areia Branca dos Assis, já em Santa Catarina, Km 4,5 no entroncamento com a BR 280, o Km 12 em Mafra, Km 133 em Santa Cecília, Km 184 no entroncamento com a BR 470 em São Cristóvão do Sul e Km 245 em Lages. Nestes locais a concessionária prestará apoio estratégico nos atendimentos e suporte ao usuário através de viaturas e acompanhamento pelo Centro de Controle Operacional.

Os usuários que irão trafegar pela BR 116 contarão com apoio e suporte operacional de ambulâncias, veículos de inspeção e guinchos dispostos em nove bases operacionais ao longo da rodovia. Além disso a monitoração será feita através das 150 câmeras ao longo do trecho concedido, com apoio em pontos de interferência no tráfego. Painéis de Mensagem Variável ao longo da rodovia alertarão os usuários sobre a condição do trânsito, bem como identificarão locais com obras. Recursos também permanecerão em pontos com maior fluxo de veículos a fim de preservar a segurança e a fluidez do tráfego, além da operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.

TRÁFEGO E OBRAS

Durante este final de ano no trecho da BR 116 só haverá uma interdição de pista (norte), no Km 0+100, município de Mafra, obra de alargamento de viaduto sobre a linha férrea, com interdição da pista e pare e siga operando com semáforo.

Em Fazenda Rio Grande a concessionária liberou, mediante sinalização provisória, mais um trecho da duplicação, do Km 133,7 ao Km 134,4, próximo à praça de pedágio.

O trecho em obras, com pare e siga na Serra do Espigão, em Monte Castelo será liberado até o final deste ano. Em janeiro as obras continuam com intervenções pontuais.

A concessionária orienta aos motoristas para que conheçam antecipadamente o trajeto de suas viagens, planeje as paradas e estejam atentos à sinalização viária, especialmente em trechos de perímetros urbanos e entroncamentos, locais onde é esperado um tráfego maior.

“Esta época do ano tendemos a estar mais relaxados, saímos com nossa família, que é nosso bem mais precioso, por isso temos o dever de respeitar os limites de velocidade da via, a distância entre os veículos e principalmente fazer a revisão do carro antes de pegar a estrada”, destacou José Júnior, coordenador de operações da Planalto Sul.

Para saber mais sobre as condições de tráfego, solicitar atendimento ou obter outras informações, os usuários podem entrar em contato com a Autopista Planalto Sul pelo telefone gratuito 0800 6420 116. Também através do perfil da concessionária no Twitter, Arteris_APS. Pessoas com deficiência auditiva e da fala contam com serviço especial por meio do telefone 0800 717 1000.