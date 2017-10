UFC Circo Social conquista o quarto lugar na I Copa Norte de Futsal

Na tarde do último sábado (28), a equipe sub-17 da escolinha UFC Circo Social conquistou o quarto lugar na I Copa Norte de Futsal, que foi realizada no Ginásio Wilson Buch, em Mafra. O torneio foi o primeiro disputado pelos meninos, que conquistaram uma boa colocação entre as oito equipes participantes.

O título da Copa foi conquistado pelos jovens do Mafra Futsal, que venceram o time de Canoinhas na final, fazendo um clássico regional também nesta categoria. O terceiro lugar ficou com a equipe de Rio Negrinho.

Para a participação na Copa, a equipe UFC Circo Social contou com o importante apoio da Rilex Calçados e do Supermercado Willner do Alto de Mafra.

A escolinha de futebol UFC (Um Futuro Craque – No Esporte e na Vida) atua em parceria com o Circo Social, fazendo do esporte uma ferramenta para ascensão social de crianças e jovens, em busca de uma melhor integração com a sociedade. Atende gratuitamente no bairro Alto, em Rio Negro, crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos. As atividades são realizadas aos domingos pelo professor Alex Prado. As aulas ocorrem na quadra de esportes do Centro da Juventude.

Todos que desejam praticar o futebol com o objetivo de ser um futuro craque no esporte e na vida estão convidados a participar da escolinha. Todas as informações podem ser obtidas através do contato direto com o professor Alex Prado: (47) 98419-6371.