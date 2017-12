Ultramaratonista riomafrense atinge meta e doa cestas básicas para famílias

Sérgio Rodrigo da Costa Pires participou no dia 09 de dezembro da “VIII Ultra Maratona 24 Horas Paraná” e conquistou a segunda colocação na classificação geral. Como superou o objetivo, no último final de semana o atleta visitou e realizou as entregas das cestas para famílias

O ultramaratonista riomafrense Sérgio Rodrigo da Costa Pires participou no dia 09 de dezembro da “VIII Ultra Maratona 24 Horas Paraná”, realizada no Recanto Marista na cidade de Almirante Tamandaré. Representando as cidades de Rio Negro e Mafra, o atleta conquistou a segunda colocação na classificação geral.

A prova consiste em o atleta percorrer o máximo de voltas possíveis no percurso de 750 metros em volta de um lago, no intervalo de 24 horas contínuas com total liberdade de ritmo. O atleta com o maior número de voltas é o vencedor.

Enfrentando e superando diversas dificuldades durante a prova, Sérgio concluiu 222 voltas no percurso de 750 metros, totalizando 166,5 km, ficando na segunda colocação geral da prova. Em acordo feito com os patrocinadores, o atleta prometeu doar cestas básicas para famílias com pessoas com deficiência se atingisse a meta de 150 km na prova. Como superou o objetivo, no último final de semana Sérgio visitou e realizou as entregas das cestas para famílias selecionadas na Apae de Mafra e também na escola Tia Apolônia de Rio Negro. No total foram aproximadamente 400 kg de alimentos doados na ação, sendo que 150 kg foram doados por outros corredores de Riomafra, que colaboraram com a boa causa.

O ultramaratonista conta com o importante apoio da família, amigos e empresas para as participações nas corridas: “Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos meus apoiadores, que com certeza sem eles não teria conseguido atingir esse objetivo. Meus agradecimentos ao amigo Everton Lisboa do site Click Riomafra, ao meu preparador físico Mário Garcia e também ao João Portela, ambos da Oxy Academia, ao Geison gerente das Lojas Rilex Calçados, ao amigo Gabriel da Nutribrasil Suplementos, ao 5º RCC, a minha nutricionista Leticia Hacke da Clínica Santa Maria, ao amigo Volmir Meoti da empresa Dipães Produtos Congelados, que patrocinou os gastos de inscrição e hospedagem para a realização desta prova. E um agradecimento especial a minha esposa Ledi Cenci, que me ajudou muito ao fazer massagens durante a prova e ao meu anjo Sérgio Gabriel, que a cada volta sorria para mim repassando energia e ainda mais motivação”.

Sérgio relatou com detalhes como foi a sua participação na VIII Ultra Maratona 24 Horas Paraná:

A largada ocorreu às 08h da manhã com um clima ideal para a prática de corridas. Conforme o tempo foi passando, o sol apareceu forte e a temperatura se elevou durante todo o dia, dificultando assim o rendimento dos atletas. Para cada atleta era permitido colocar em torno da pista barracas de apoio, onde era possível manter a alimentação e hidratação para serem utilizadas durante a realização da prova, e também havia uma tenda de apoio da organização, onde a cada duas horas eram oferecidas refeições quentes, frutas e bebidas em geral.

Realizei a prova sem as condições físicas ideais e também sem conseguir treinar como deveria, já que tive uma contratura na panturrilha esquerda em uma prova de 25 km no dia 05 de novembro em Campo do Tenente-PR. Já com uma hora de prova a lesão na panturrilha começou a me incomodar, precisando fazer várias paradas para que a minha esposa Ledi Cenci realizasse massagem no local lesionado. O tempo foi passando e devido as várias paradas durante o dia para massagem, eu não conseguia alcançar colocações melhores na prova, embora isso não fosse o meu objetivo principal, apenas queria testar a mim mesmo durante as 24 horas de corrida.

Às 19h eu já estava em estado de exaustão física, e tive que fazer uma parada maior de 45 minutos para tomar um banho gelado e tentar recuperar as forças e retornar para a prova em melhores condições físicas. Logo após o banho e a parada retornei me sentindo renovado, foi onde consegui percorrer varias voltas correndo e assim alcançando posições melhores na corrida.

A noite foi caindo e a temperatura baixou rapidamente, acarretando problemas de hipotermia em um atleta, que acabou abandonando a prova. Às 02h da manhã eu já me encontrava sem forças e mais caminhava do que corria no percurso, foi onde consegui atingir a 2ª colocação geral e me manter até o final da prova às 08h da manhã do domingo, dia 10 de dezembro. A distância percorrida e a colocação geral eram atualizadas a cada volta que o atleta completava, onde aparecia em uma tela de TV grande para todos verem.