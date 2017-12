Uninter lança curso superior inédito de Educador Social

Compartilhar no Facebook

Com o objetivo de ampliar conhecimentos e qualificar ainda mais a atuação de educadores sociais em todo o país, o Centro Universitário Internacional Uninter lançou o primeiro Curso Superior Tecnológico de Educador Social. A graduação, inédita no Brasil, será ofertada na modalidade a distância a partir de 2018. O curso estará disponível no polo da Uninter em Rio Negro e também em Itaiópolis.

Ligue e saiba mais: Uninter Rio Negro: (47) 3642-0424. Uninter Itaiópolis: 3652-1257

Os próprios profissionais sentiram a necessidade de reivindicar um curso que atenda a realidade social atual de forma qualificada. O desafio foi aceito pela Uninter, que criou a graduação em parceria com o Fórum de Educadores Sociais e Populares do Paraná (FESP-PR).

O CURSO

Democratizando conhecimento para o desenvolvimento humano e social. O curso forma profissionais que vão atuar com pessoas já socializadas no ambiente familiar, mas que necessitam de uma socialização secundária mais humanizada, para promover a emancipação, desenvolvimento humano e social. Os egressos do curso, além de democratizar e construir conhecimentos, atuarão de forma a promover a participação social e a transformação da realidade vivida.

DIFERENCIAIS DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE EDUCADOR SOCIAL

Livros físicos e/ou digitais para cada disciplina no decorrer do curso

Material e Biblioteca virtual

Rota de Aprendizagem

Rádio web

Link tutoria

Professores mestres e doutores selecionados especialmente, com ampla experiência no campo e consistência na formação acadêmica

Estúdios com equipamentos de última geração permitem a preparação das aulas com alta qualidade

Disciplinas práticas com a estrutura de laboratórios virtuais.

Os egressos, além de democratizar e construir conhecimentos, atuarão para promover a participação social e a transformação da realidade vivida pelas pessoas em vulnerabilidade social. A grade curricular inclui teoria e prática sobre todas as funções exercidas na área, como: medidas socioeducativas; atividades socioeducativas em espaço não escolar e escolar, ONGs e empresas; mediação de conflitos nos diferentes contextos; como lidar com famílias em vulnerabilidade e risco social, população de rua, crianças, adolescentes, idosos e deficientes em acolhimento institucional; entre muitas outras atividades.

