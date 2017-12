Uninter oferece curso de Gestão de Cidades Inteligentes (Smart Cities)

Ligue e saiba mais: Uninter Rio Negro: (47) 3642-0424. Uninter Itaiópolis: 3652-1257

O CURSO

Inteligência e inovação para a melhoria da qualidade de vida. O curso forma profissionais com perfil para planejar e executar políticas públicas urbanas, com capacidade analítica para realizar a gestão de áreas importantes das cidades utilizando a tecnologia para aumentar a eficiência dos serviços prestados ao cidadão. Um dos principais objetivos do curso é formar profissionais capacitados para atuar como agentes transformadores em governança urbana, implementando uma ótica inovadora dentro da perspectiva do 3º milênio, com cidades inteligentes onde se vive e pratica a justiça social. Venha para a Uninter.

Diferenciais do Curso de Graduação a Distância em Gestão de Cidades Inteligentes (Smart Cities):

• Livros físicos e/ou digitais para cada disciplina, no decorrer do curso

• Rota de Aprendizagem

• Portfólio

• Material e Biblioteca virtual

• Rádio web

• Link tutoria

• Professores mestres e doutores selecionados especialmente, com ampla experiência no campo e consistência na formação acadêmica

• Estúdios com equipamentos de última geração permitem a preparação das aulas com alta qualidade

• O curso possibilita ao estudante obter dupla diplomação, como módulos no Brasil e aulas ministrados por professores do exterior.

SUA CARREIRA

O CURSO QUE VOCÊ QUER E QUE O MERCADO PRECISA. O mercado de trabalho para os profissionais de Gestão de Cidade Inteligentes (Smart Cities) está em órgãos públicos da administração municipal, estadual e federal, institutos de planejamento urbano, órgãos de pesquisa, empresas públicas e privadas voltadas a projetos urbanos, bem como na área acadêmica. Você pode atuar como gestor, diretor, gerente, assessor de órgãos da administração direta e indireta, bem como dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e consultorias na área de gestão urbana. Venha para a Uninter.

SAIBA MAIS SOBRE O SEU CURSO DE GESTÃO DE CIDADES INTELIGENTES (SMART CITIES)

O curso possibilita ao acadêmico a capacidade de desenvolver a governança das cidades, por meio de sistemas inteligentes em diversas áreas como: a governança das cidades conectadas com as inovações urbanas do século XXI, voltadas para as novas tecnologias de comunicação, o processamento e a análise de informações objetivando eficiência na gestão e ações sociais, e o planejamento com base na aplicação de informações que tragam eficiência ao meio urbano. A estrutura curricular se organiza nas áreas de: Sustentabilidade, Eficiência Energética, Recursos Naturais, Responsabilidade Social, Planejamento e Inteligência Urbana, Mobilidade Urbana, Construções Inteligentes, entre outras.

O desenvolvimento urbano integrando várias soluções de tecnologias de informação e comunicação (TIC) para melhorar a gestão pública e a qualidade de vida nas cidades. IMPORTANTE: O curso possibilita ao estudante obter dupla diplomação, com módulos no Brasil e aulas ministrados por professores do exterior. Os alunos além das aulas ministradas por professores mestres e doutores, brasileiros, terão sua formação complementada por disciplinas ministradas por alguns professores do exterior.

