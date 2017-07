Uninter polo Rio Negro se destaca em ações sociais

A Uninter Rio Negro vem se destacando constantemente em ações sociais realizadas.

Entre as ações recentes estão:

Participação no evento Ação Global em Mafra, tendo a maior delegação de voluntários

Visita e orientações no Hospital Bom Jesus de Rio Negro

Atuação em projetos pedagógicos sociais com alunos do curso de Pedagogia

Realização de Festa Junina no Lar do Idoso de Rio Negro

Realização gratuita da Declaração do Imposto de Renda para a população em geral, feita pelos graduandos de Contábeis e Administração

Capacitação de professores sem custos ao município de Rio Negro

O polo Rio Negro da Uninter, conceito máximo junto ao MEC, vem se destacando em ações acadêmicas e sociais junto à comunidade riomafrense. Conta com a parceria de seus 970 graduandos e pós-graduandos e de seus profissionais de educação que não medem esforços para garantir o sucesso dos educandos bem como, para transformar a sociedade, humanizando-a!

Recentemente o polo contou com a ilustre presença do professor Dr. Alvino Moser, ícone da Filosofia no Brasil, que ministrou uma palestra aos professores das escolas municipais de Rio Negro e professores do Mestrado em Educação em Tecnologias Uninter. Desenvolveram oficinas práticas de análise e produção de histórias em quadrinhos usando as tecnologias digitais.

Novas parcerias com as prefeituras estão sendo lançadas. Todas essas ações foram ofertadas sem ônus ao município.

Como forma de cooperação com as Secretarias de Educação de Rio Negro e Mafra. O Polo Rio Negro ofereceu 10 vagas gratuitas aos professores das escolas municipais para o Curso Básico de Libras, que iniciou em junho.

Venha conhecer o polo Uninter Rio Negro. Há cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão em todas as áreas. Licenciaturas, Bacharelados, Tecnologias, MBA, Especializações. Acesse uninter.com ou ligue para 3642-0424.