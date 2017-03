UPA de Mafra deverá ser aberta em abril

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em construção em Mafra deve ser entregue à população até meados abril. Informações levantadas pela redação do jornal Gazeta de Riomafra apontam que o governo federal já efetuou o pagamento da última parcela referente à construção da edificação da unidade. Equipamentos e móveis são por conta da Prefeitura Municipal que já comprou parte dos itens com a verba do Fundam.

A UPA de Mafra é do porte 1, que são unidades projetadas para atender cidades com população de 50 mil a 100 mil habitantes. As unidades tem que ter no mínimo de 7 leitos de observação e capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia.

Segundo o Ministério da Saúde as UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Com isso, ajudam a diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. O objetivo das unidades é oferecer estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Ainda segundo o Ministério as localidades que contam com UPA, 97% dos casos são solucionados na própria unidade.

As Unidades de Pronto Atendimento são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde – UBS (antigos Postos de Saúde) e as portas de urgência hospitalares. Funcionando na seguinte escala:

1º – As Unidades Básicas de Saúde fazem o atendimento básico como consultas médicas, odontológicas, exames, vacinas entre outros procedimentos. A UBSs também podem encaminhar os pacientes para a UPA ou para o Pronto Atendimento do Hospital.

2º – A UPA atende emergências como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Quando o paciente chega à s unidades, os médicos prestam socorro, controlam o problema, detalham o diagnóstico e analisam se é necessário encaminhar ao hospital ou mantê-lo em observação.

3º – O Pronto Atendimento Hospitalar é quando o paciente precisa de internamento, exames complementares como tomografia, ultrassom, endoscopia, entre outros.

Quando alguém necessitar de um atendimento ao chamar a ambulância seja os Bombeiros ou Samu, eles saberão fazer diagnostico da gravidade e levarão o paciente para a unidade correta que prestará o atendimento, UPA ou PA.

As normas de atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA e PA são preconizadas pelo Ministério da Saúde.

PRONTO ATENDIMENTO DO HSVP

O Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo não será desativado continuando como porta de entrada do hospital. A UPA servira como serviço intermediário, ficando o hospital, simplificando as palavras, com o atendimento mais complexo. O PA estará sempre pronto para atender pacientes com emergência grave que precisem de internamento, traumas, vítimas de acidentes, AVC, infarto, parada cardiorrespiratória, exames de alta complexidade como tomografia e outros.

UPA DE RIO NEGRO

Segundo informações extraoficial, a UPA de Rio Negro, apesar de ainda estar em fase de acabamento, quase concluída, após a conclusão da obra, o município deverá entrar com pedido junto ao Ministério da Saúde para liberação dos recursos para somente então a Prefeitura licitar a compra de todos os equipamentos hospitalares e mobílias necessários para o funcionamento da unidade. Após o Ministério da Saúde fazer o repasse dos valores estipulados no projeto para o município, o mesmo deverá deflagrar o processo licitatório adequando aos valores repassados.

A previsão de abertura da UPA, deverá ser a partir do terceiro trimestre se nenhum empecilho de ordem burocrática ocorrer.

PA NO HOSPITAL

Após a abertura do UPA, o PA (Pronto Atendimento) deverá ser encerrado no Hospital Bom Jesus, devendo funcionar na própria UPA.