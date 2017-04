Vai ficar em Riomafra neste feriado? Confira a programação de eventos

Vários eventos estão programados para ocorrer em Riomafra neste domingo e também na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador.

Segundo o site Climatempo, Rio Negro e Mafra terão dias de sol e poucas nuvens, com temperatura máxima de 19 graus e sem possibilidade de chuva.

Portanto, se você vai ficar nas cidades não deixe de prestigiar os eventos com a família e amigos. Confira a programação:

DOMINGO (30/04):

Evento: Caminhada na Natureza “Caminhos do Seminário”

Local: Associação de Moradores Seminário, próximo ao Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa

Horário: 08h30

Valor: Entrada gratuita

Atrações: A “Caminhada na Natureza” é um esporte popular que busca estimular a prática de atividade física e o turismo rural. A participação é gratuita. No trajeto os caminhantes terão a oportunidade de conhecer propriedades particulares, atrativos rurais e naturais como a Unidade de Conservação do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa. Clique aqui e saiba mais.

—————————–

Evento: Encontro Derrubados RM

Local: Parque Ecoturístico São Luis de Tolosa

Horário: 10h

Valor: Entrada gratuita

Atrações: Exposição com belos carros rebaixados e personalizados. Haverá praça de alimentação no local. A entrada de veículos dentro do parque será permitida mediante apresentação de convite. Será proibido o uso de som automotivo, manobras e exibicionismo do gênero, bem como a entrada com bebidas alcoólicas e churrasqueiras. O evento conta com o apoio da prefeitura de Rio Negro e terá a cobertura da Living In Low de Mandirituba e da Volta Rápida Filmes

—————————–

Evento: Cinema em Rio Negro

Local: Cine Seminário (anexo ao Parque Ecoturístico São Luis de Tolosa)

Horário: 15h

Valor: Entrada gratuita

Atrações: Assista a versão legendada do filme “Capitão América: Guerra Civil”. A sessão dublada será exibida no dia 07 de maio. A entrada é gratuita. Prestigie! Clique aqui e saiba mais.

—————————–

Evento: Cinema em Mafra

Local: Cineplus Emacite

Horários: 13h40, 16h20, 18h50 e 21h50

Valor: R$ 20,00 (inteira) no 3D e R$ 16,00 (inteira) no 2D

Atrações: Grandes filmes estão em cartaz no Cineplus Emacite. Às 13h40 e 21h50 o cinema exibe o filme Guardiões da Galáxia no formato 3D. O filme A Cabana será exibido às 16h20 e o grande sucesso Velozes e Furiosos 8 às 18h50 em 3D. Todos os filmes são na versão dublada. Clique aqui e saiba mais.

SEGUNDA-FEIRA (01/05):

Evento: 47ª Corrida Rústica Wilson Buch “Centenário de Mafra”

Local: Praça Ferroviário Miguel Bielecki (Avenida Coronel Severiano Maia)

Horário: 08h30

Valor: Entrada gratuita

Atrações: A tradicional corrida da cidade de Mafra terá a participação de centenas de atletas. Ao todo foram feitas 880 inscrições, sendo 610 na categoria adulto e 270 na infantil. Não deixe de comparecer e torcer pelos atletas. Clique aqui e saiba mais.

—————————–

Evento: Festa do Trabalhador e Feira da Lua Especial em Rio Negro

Local: Praça João Pessoa

Horário: 10h

Valor: Entrada gratuita

Atrações: A programação inicia às 10h com a Feira de Artesanato, atividades recreativas para as crianças com Contação de Histórias, Camarim de Pintura e brinquedos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, além da completa praça de alimentação oferecida pela Feira da Lua. A programação musical inicia a tarde, às 15h com a Comunidade Resgate, em seguida às 15h30 a Comunhão Cristã ABBA faz a sua apresentação. Às 16h está prevista a comemoração dos 13 anos da Feira da Lua, com benção, o tradicional “Parabéns” e distribuição de bolo gratuitamente. Logo após, a Banda Blush animará a tarde. O encerramento das festividades será com o Grupo Chinaredo. Clique aqui e saiba mais.

—————————–

Evento: Dia do Pedal em comemoração ao Dia do Trabalhador

Local: Rua Felipe Schmidt, nº 1301 (Estacionamento do Supermercado Belém de Mafra)

Horário: 13h30

Valor: Entrada gratuita

Atrações: O Dia do Pedal incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, ao mesmo tempo em que proporciona um dia de lazer, cultura e respeito ao meio ambiente, em busca de melhor qualidade de vida. Clique aqui e saiba mais.

—————————–

Evento: Cinema em Mafra

Local: Cineplus Emacite

Horários: 13h40, 16h20, 18h50 e 21h50

Valor: R$ 20,00 (inteira) no 3D e R$ 16,00 (inteira) no 2D

Atrações: No feriado o cinema também abrirá e exibira grandes filmes. Às 13h40 e 21h50 o cinema exibe o filme Guardiões da Galáxia no formato 3D. O filme A Cabana será exibido às 16h20 e o grande sucesso Velozes e Furiosos 8 às 18h50 em 3D. Todos os filmes são na versão dublada. Clique aqui e saiba mais.

Curtiu a programação? Então reúna a família e amigos para aproveitarem as atrações que as cidades oferecem.