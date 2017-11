Vai visitar Riomafra? Confira as dicas de hospedagem, alimentação e diversão

O feriado do dia 15 de novembro será de muito sol em Rio Negro e Mafra, segundo as previsões. Clima ideal para sair com a família e amigos para curtirem as atrações que a duas cidades oferecerão neste dia. Reunimos algumas dicas para você que já vive aqui ou pretende visitar Riomafra. Confira:

HOSPEDAGEM

Situado em uma localização privilegiada, o Hotel Emacite dispõe de uma infraestrutura para seu bem-estar. Para quem procura conforto e descanso, o hotel possui ambientes amplos e com decoração requintada oferecendo aos seus hóspedes o que há de melhor no ramo hoteleiro.

O hotel está preparado para que você desfrute o melhor de sua estada. Os apartamentos são equipados com ar condicionado, TV a cabo, telefone, frigobar e internet wireless. Tudo para que você se sinta confortável e seguro como em sua casa. São 75 apartamentos e 02 suítes master com banheira de hidromassagem. Há também estacionamento, lan house, sala de eventos e muito mais. Sua estrutura e serviços criam um clima confortável para que você desfrute de sua estadia com qualidade e aconchego.

Garanta já os melhores preços de hospedagem para curtir o feriado em Mafra, Rio Negro e região. O hotel oferece qualidade e economia para sua viagem de negócios ou turismo. Reserve através do site e garanta o melhor preço: www.hotelemacite.com.br

ALIMENTAÇÃO

Conheça o único restaurante italiano da cidade de Mafra. Localizado ao lado do Hotel Emacite, no Centro, o Restaurante Vitorino é especializado em cozinha italiana com um toque saudável. Massas e molhos são produzidos artesanalmente; legumes e grelhados são feitos em forno que mantém o sabor dos alimentos de maneira saudável.

Com um cardápio completo composto por opções de pratos quentes como massas, risotos e grelhados e pratos frios como saladas e entradas, o Vitorino traz a preocupação com cada detalhe para tornar a sua experiência alimentar perfeita. A produção artesanal de massas e molhos é um charme e um cuidado a parte. O atendimento é realizado por uma equipe treinada, prezando pela qualidade e satisfação do cliente. Acesse o site e saiba mais: www.restaurantevitorino.com.br

DIVERSÃO

Que tal curtir um bom filme neste feriado? Mafra possui um cinema de última geração: o Cineplus Emacite. Neste feriado o cinema exibirá o filme Liga da Justiça, um dos mais aguardados pelo público neste ano. Atualmente o cinema possui 12 canais digitais de som Dolby 7.1 e um projetor digital que é considerado um dos melhores do mercado cinematográfico. O público riomafrense e de toda a região pode assistir grandes filmes com uma excelente qualidade nos formatos 2D e 3D.

O cinema fica localizado em anexo ao Hotel Emacite. As sessões neste feriado, dia 15, serão nestes horários: 14h30, 17h30 e 20h30 (dublado) e 23h30 (legendado). Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema a qualquer momento após as 13h30, ou então pela Internet através do site da Cineplus: www.cinemacineplus.com.br/ingressos-online

Clique aqui e leia mais sobre o cinema.

PARQUE ECOTURÍSTICO

Se você visitar Rio Negro não pode deixar de conhecer o Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, mais conhecido como “Seminário”. O local reúne beleza e muitas histórias. Há prédios históricos, museu, capela, campo, trilhas e muitas mais. O lugar é ideal para quem gosta de curtir a natureza. Clique aqui e saiba mais.

FESTA EM RIO NEGRO

Neste dia 15 de novembro a cidade de Rio Negro estará comemorando os seus 147 anos de Emancipação Política. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega a sua 13ª edição.

O evento será realizado na Praça João Pessoa, no Centro da cidade, com feira de artesanato, feira da agricultura familiar, feira da lua, exposições, desfile das etnias, encontro de carros, brincadeiras para as crianças com camarim de pintura. Neste dia também acontece a 3ª Corrida Rústica da Colonização, com percursos de 5 km e 10 km. A data será animada por diversas bandas locais. E para encerrar a 13ª edição da Festa da Colonização será realizado o grande show nacional com a dupla Zé Henrique e Gabriel às 20h30, também no Centro da cidade.

Acompanhe as informações aqui no portal e também no Facebook: www.facebook.com/clickriomafra