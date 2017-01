Vem aí a 6ª edição da Meia Maratona Rio Mafra Arteris

Já estão abertas as inscrições para a 6ª edição da Meia Maratona Rio Mafra Arteris. O evento ocorre em 19 de fevereiro, com largada marcada para as 7h30 na Praça João Pessoa em Rio Negro. A estrutura está sendo preparada para receber 2.000 atletas, com percurso de 21k e também de 5k.

O evento esportivo é promovido pela Arteris, grupo controlador da Autopista Planalto Sul, concessionária que administra a BR-116 no Paraná e Santa Catarina. A prova já entrou para o calendário esportivo não só da região, como também de atletas profissionais vindos dos mais diversos Estados do país.

“É gratificante ver como conseguimos mudar a cultura esportiva dos moradores de Rio Negro e Mafra. Seis anos atrás não víamos a quantidade de pessoas praticando corrida nas ruas dos municípios. Hoje isso é possível comprovar. A prova é um presente para a Arteris e também para os munícipes da região”, destacou Cesar Sass, diretor superintendente da Autopista Planalto Sul e adepto da prática esportiva.

CATEGORIAS:

21km : Categoria Elite (Masculino / Feminino)

Premiação:

Troféu 1° ao 5° colocado

Medalha para todos os participantes

Brindes de parceiros e patrocinadores (Não definidos)

Não terá premiação em dinheiro

21km: Categoria Amador (Masculino / Feminino)

Premiação:

Troféu 1° ao 5° colocado

Medalha para todos os participantes

Brindes de parceiros e patrocinadores (Não definidos)

Não terá premiação em dinheiro

5 km: Categoria Geral (Masculino / Feminino)

Premiação:

Troféu 1° ao 5° colocado

Medalha para todos os participantes

Brindes de parceiros e patrocinadores (Não definidos)

Não terá premiação em dinheiro

INSCRIÇÕES:

As inscrições podem ser feitas pelo site:

http://www.ticketagora.com.br/Evento/3776/6-MEIA-MARATONA-RIOMAFRA–ARTERIS–2017?origem=assessocor

VALORES:

Valor promocional de lançamento, R$ 49,90 + taxa até 09/01.

Lote 01 – R$ 59,90 + taxa até 31/01

Lote 02 – R$ 74,90 + taxa até 14/02.

KIT ATLETA:

Para a retirada do Kit Atleta, o atleta deverá apresentar um documento com foto original, comprovante de residência para o beneficio caso morador de Rio Negro ou Mafra e o comprovante de pagamento e/ou inscrição. A prova terá desconto especial de 50% para atletas com mais de 60 anos e moradores de Riomafra.

Atletas PNE: Isenção da taxa de inscrição.

TRANSPORTE CURITIBA:

A organização da prova vai disponibilizar aos atletas inscritos e acompanhantes transporte de ida e volta saindo de Curitiba até o local de Largada/Chegada da 6ª Meia Maratona Rio Mafra.

O ônibus sairá dia 19/02/2017 da Praça Santos Andrade (Curitiba), às 04h30, retornando após a premiação da prova.

O transporte Curitiba / Meia Maratona / Curitiba será gratuito para atletas inscritos, e terá custo de R$ 25,00 para acompanhantes.

A reserva de assento aos inscritos deverá ser feita no momento da sua inscrição, assinalando a opção transporte. Não serão aceitas reservas via e-mail.

Para acompanhantes, a reserva e o pagamento deverão ser realizados através do site www.ticketagora.com.br. Não serão aceitas reservas fora do prazo e pagamento no momento do embarque.