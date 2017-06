Vereador de Rio Negro é acusado nas redes sociais de fazer discurso homofóbico

A sessão da Câmara de Vereadores de Rio Negro nem tinha terminado na noite da última terça-feira (16), e as manifestações contra a fala do vereador Rodrigo Otávio Gondro, que usou a tribuna da Casa de Leis, já movimentavam as redes sociais, em especial grupos de Whatsapp.

O vereador Rodrigo Gondro usou a tribuna da Câmara de Vereadores para cobrar da Secretaria Municipal de Educação o porquê de algumas escolas não terem feito homenagens alusivas ao Dia das Mães.

No início da sua fala o vereador disse, após cumprimentar a todos e em especial a família: “Disfarçado sobre o pretexto de proteção de minorias, mas que na verdade se trata de um equivoco, para usar palavras brandas, da interpretação do que se diz família”. E, citou um trecho da Bíblia: “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.” (Efésios 5:31).

Gondro disse que em algumas escolas do município em vez de ter sido feito homenagem ao Dia das Mães, as escolas optaram por fazer uma comemoração do Dia da Família, data que caiu um dia após o Dia das Mães. “[…] para mim um mal denominado dia da família”, discorreu o vereador criticando a data.

Ele disse que foi questionado por pais de alunos, que segundo o vereador, ficaram constrangidos por não poderem comemorar a data alusiva ao Dia das Mães, pois a escola havia informado que comemoraria o Dia da Família. O parlamentar citou as escolas municipais Lenir Rodrigues e o Celso Catalan que cancelaram a comemoração do Dia das Mães para comemorarem o Dia da Família.

Rodrigo Gondro falou que a justificativa para a não comemoração da data pelas escolas é de que crianças são criadas por avós e tias, é superficial. “[…] Uma avó, uma tia que cria uma criança desde pequena se considera ou não mãe daquela criança?”, perguntou. Disse ainda que na verdade a homenagem foi cancelada porque nestas escolas existem crianças adotadas por casais constituídos por dois homens e por duas mulheres. “Ai se diz que a criança ficaria constrangida por chegar em casa e não ter uma mãe e ter dois pais, ou não ter pai e ter duas mães”, comentou questionando sobre os outros pais de crianças que ficaram constrangidos por não poderem ter demonstrado o amor que eles sentem pela mãe.

– “Estamos privilegiando, supostamente protegendo, uma minoria e constrangendo uma grande maioria de famílias cristãs que seguem o princípio da Bíblia”, falou Gondro.

Para o vereador, pais e mães não foram ouvidos e ninguém das escolas perguntou aos pais o que eles achavam que deveria ser feito. Disse que quando se candidatou a vereador se comprometeu a defender a família e a saúde e que ao usar a tribuna estava de pé para defender um princípio bíblico, que segundo ele é obedecido pro nove em cada 10 brasileiros que se dizem cristãos.

Chamou os vereadores Prof. Alessandro Cristian von Linsingen e o Sidney Itamar Wolter, que segundo o vereador são evangélicos, e os demais vereadores cristãos par não ficarem quietos com o fato relatado. “Se nos calarmos agora para questões como esta, que já estão tomando uma forma, um vulto, que logo, logo, nossos direitos cristãos serão caçados. Logo, logo, o inimigo terá tomado conta das nossas famílias tomando conta da cabeça das nossas crianças e elas vão começar a entender como normal aquilo que a Bíblia diz que é pecado”, apontou.

Pediu para que os pais façam coro com os vereadores, “Não permitam, que logo, logo, seus filhos não saibam se você é pai, se você é mãe, se ele é menino, se ela é menina. Deus fez homem para ser homem e mulher para ser mulher”, falou.

O vereador Rodrigo Gondro disse ainda que fez um requerimento que entrará na pauta na casa na próxima sessão pedindo explicação para a secretária de Educação.

Outro vereador que se posicionou foi o Sidney Itamar Wolter, apoiando Gondro no seu pronunciamento e solicitando que a Câmara peça uma explicação a Secretaria de Educação. Falou que os vereadores precisam defender a família, “[…] a família real”, colocou se referindo a fala do vereador Rodrigo dando a ele os parabéns e dizendo que “o mal se corta pela raiz”.

Já o vereador e presidente da casa de leis, Alessandro Cristian Von Linsingen, falou que a secretária de Educação será chamada para dar explicações aos vereadores e citou que “Deus ama todas as pessoas, só que as atitudes que elas cometem são de responsabilidade de cada uma”.

Nas redes sociais principalmente em grupos de Whatsapp, o assunto foi debatido e a posição do vereador Grondro foi questionada e supostamente o acusaram de homofobia. Um das manifestações dizia: “Nobre vereador Rodrigo Gondro (PSD). Hoje, diante de tanta diversidade, comemorar dia das mães e dia dos pais desconsidera a heterogeneidade das famílias existentes. Tem família que não tem mãe presente, família que não tem pai, famílias dos mais variados tipos. Por que dar tanto valor para o dia das mães e dos pais sabendo que não corresponde à realidade de todas nossas crianças? Não seria muito melhor fazer “dia da família”? A escola pública (municipal ou estadual) é laica e não deveria professar nenhum credo, respeitando a pluralidade de religiões de nosso povo. Portanto, datas comemorativas cristãs não deveriam ser tema do dia a dia, pois a religião é da intimidade de cada família e deve ser tratada em casa. Algumas festas insistem em colocar as crianças em “apresentações” que acabam se tornando uma tortura para professoras e crianças: ensaios, vergonha de participar e se apresentar, tristeza pela ausência de um familiar na apresentação, choro… “A intenção da apresentação tem que surgir da própria criança, e não somente responder a um desejo do adulto. A escola é espaço de cultura brasileira e deveria ser trabalhado para ampliar o repertório de todas as crianças, sem discriminação e exclusões.”

Num outro post uma cidadã escreveu: “Como pode falar que uma pessoa não é cristã, se nem conhece? Como pode falar de uma instituição se nem foi lá pra conhecer? Para a informação de todos na nossa instituição teve homenagem sim e o Dr. Rodrigo não sei se é homofóbico ou não, só sei que antes de sair falando mal, deveria conhecer a situação para não se equivocar”.

Outra manifestação diz: “Acho que faltou dizer que estas crianças que são adotadas por casais homossexuais são fruto do abandono de casais heterossexual. Ou é melhor deixar estas crianças na rua à mercê da marginalidade? Deste que o mundo é mundo existe homossexuais, hora de acabar com este “mimimi”, preconceito só leva a instigação da violência, do bullying, da discriminação… Será que é isso que a Bíblia prega senhores vereadores”?

Num outro posto o internauta expressou sua opinião desta forma: “Deus ama o pecador… e odeia o pecado, isto está sim na Palavra de Deus! Resta cada um cuidar de si, o julgamento é com Deus, Ele vai julgar”.

Também houve manifestações curtas, porém favoráveis apoiando os questionamentos do vereador Gondro.

Nossa reportagem foi informada que na sessão da próxima terça-feira 23, haverá participação maciça da comunidade, que deverá pedir explicações ao vereador e aos demais sobre o tema.