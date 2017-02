Viação Santa Clara realiza adequação no quadro funcional e operacional para manter serviço do transporte coletivo em Riomafra

Hoje mais de 50 mil veículos, entre motos e carros, circulam em nossos municípios, um número significativo perto da população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para as duas cidades no ano de 2016 (Mafra – 55.611 habitantes e Rio Negro – 33.628).

Segundo informações do instituto, em 2004 a frota de veículos nas cidades de Rio Negro e Mafra era de 24.552 veículos e em 2014 o número superou a marca de 50 mil, totalizando 55.004 veículos, um aumento de 124% na frota de carros e motos. Um dos fatos que afeta diretamente o transporte coletivo fazendo que haja uma queda acentuada de usuários do sistema.

Além deste fato passamos ainda por uma a crise político-financeiros em nosso país que está atingindo a todos os cidadãos, o comércio em geral e todas as empresas, seja as micros ou as multinacionais. Temos a alta da taxa de desemprego que vem subindo ano a ano. Em 2014 a taxa era de 4,08%, em 2015 a taxa foi de 6,9% e 2016 fechou 10,2% a maior taxa de desemprego desde 2007 (9,3%).

Aliado estas situações está a necessidade da efetivação do um marco regulatório do transporte coletivo através do consórcio intermunicipal de mobilidade urbana que foi aprovado pelas Câmaras de Vereadores e sancionada pelos prefeitos municipais de Mafra e Rio Negro em 2013, o que faria que uma nova licitação do sistema fosse realizada.

Também tão importante quanto o marco regulatório é a necessidade de revisão das gratuidades do sistema, onde hoje a porcentagem de pagantes se encontra em 78%, ou seja, a cada 100 pessoas que entram nos ônibus, 78 pagam a passagem, o que encarece o custo de tarifa para aqueles que efetivamente pagam a passagem.

A empresa aponta ainda a queda de passageiros, o aumento do salário acima da inflação e as constantes altas de preço do diesel como fatores que ajudam a agravar o sistema do transporte público municipal. De 2011 até 2016 o diesel teve uma aumento de 42%, de R$ 2,03 para R$ 3,05. Os passageiros equivalentes – quantidade de passageiros que efetivamente pagam a tarifa do serviço do transporte coletivo – em 2011 eram 209.070 e em 2016 foi de 137.200, uma queda de 40%. Os salários dos colaboradores (motoristas) neste período teve um aumento de 39,2% de R$ 1.103,41 passou para R$ 1.602,17.

A inflação acumulada de 2011 até 2016 fechou em 34,1%. Se observarmos os últimos 10 anos (2007-2016) o salário mínimo teve um aumento de 88,2% e a inflação 57%. Já o diesel teve um salto de 50,4% contra 40,9% da gasolina. Números estes que afetam diretamente o transporte coletivo.

Com os dados apontados a Viação Santa Clara está sendo obrigada a tomar medidas austeras para manter os serviços e a qualidade do transporte coletivo em Rio Negro, em Mafra e na linha interestadual Faxinal/Bom Jesus para atender assim a atual demanda de passageiros.

Algumas ações já foram tomadas como a redução de 50% no quadro de colaboradores. Outra ação foi a mudança da garagem operacional para outro endereço, e a abertura de um ponto de atendimento ao usuário no centro de Mafra.

Estas medidas não afetarão no momento os serviços do transporte coletivo que continuam sendo prestados com base nos princípios da empresa que é de realizar o transporte de passageiros com segurança e responsabilidade. Outros serviços como o transporte escolar será mantido somente na cidade de Rio Negro.

ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Desde o dia 02 de janeiro a Viação Santa Clara abriu um ponto de atendimento ao usuário, na Rua Vitorino Bacelar, 182 em frente à Prefeitura de Mafra. No local o usuário do transporte coletivo poderá efetuar a compra do vale-transporte, compra do cartão cidadão, recarga do cartão, bem como qualquer outro serviço que necessite. Estes serviços não serão mais prestados na garagem da empresa.