Veículos se envolvem em acidente na BR 280 em Mafra

As guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra prestaram atendimento na manhã desta quinta-feira a um acidente envolvendo três veículos de passeio, sendo um Vectra com placas de Rio Negro, um Fiat Atrative com placas de Mafra, que colidiram frontalmente e o terceiro, um Palio Wenkend com placas de Mafra que sofreu avarias frontais leves.

O acidente ocorreu na BR 280 Km 152, na localidade do Avencal do Meio, interior de Mafra.

Todos os três ocupantes do Vectra foram conduzidos estáveis até a UPA de Mafra juntamente com dois passageiros do Fiat, também estáveis. Os demais envolvidos permaneceram no local por não apresentarem ferimentos. Os veículos e o local ficaram sob responsabilidade da PRF.

As informações são do Corpo de Bombeiros de Mafra.