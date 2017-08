Cuidado com o “ombro que sai do lugar”

Conhecido como “ombro que sai do lugar”, o problema de instabilidade do ombro, gera insegurança e falta de firmeza na região afetada. Quando a situação se torna frequente, aumenta a lesão óssea e da cartilagem e provoca o envelhecimento precoce da articulação. Outra consequência está relacionada ao surgimento da SLAP Lesion, que agrava a frouxidão e aumenta a dor do paciente.

De acordo com o médico ortopedista e traumatologista de Chapecó, Joaquim Reichmann, a SLAP Lesion é caracterizada pela desinserção (soltura) do tendão do bíceps dentro da articulação e ocorre em cerca de 20% dos casos de luxação. Nesse caso, o tratamento deve ser feito por meio do procedimento cirúrgico de videoartroscopia.

A instabilidade do ombro pode ser provocada por um trauma de grande impacto, que pode provocar alterações ósseas, tendinosas ligamentares e/ou articulares. Em alguns casos o paciente já nasce com hiperelasticidade articular generalizada, ou seja, apresenta um movimento acima do normal, ou ainda, apresenta a ausência de alguns ligamentos do ombro, decorrentes de má formação.

Para diagnosticar a doença, Reichmann explica que são necessários exames físicos. Procedimentos como Raio X, ultrassonografia e artroressonância magnética auxiliam no diagnóstico preciso.

Sobre o tratamento, o médico diz que pode variar de acordo com a gravidade. “Em alguns casos, quando o diagnóstico é precoce, o tratamento pode ser feito com imobilização e fisioterapia, o que resultará no reforço muscular do paciente. Em outras situações, somente a cirurgia”, alerta. Segundo ele, com a videoartroscopia, é possível realizar o procedimento com o uso de microcâmeras e mini-cortes na pele e o risco do problema voltar é mínimo, de três a oito por cento.