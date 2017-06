Quarta-feira 14 de junho de 2017

Salve! Salve! Minha gente abençoada de Riomafra e região… Amanhã teremos feriado quase no meio de semana… Mas nós como somos mortais teremos que trabalhar… Já a maioria do funcionalismo público e várias instituições, pra variar emendarão o feriado, transformando num “feriadão”… Você acha certo isto, eu não, ainda mais para as mamães que trabalham e não tem onde deixar seus filhinhos, pois as creches estarão fechadas… Baita sacanagem, não é? Aliás, isto já virou moda aqui em Riomafra, certas instituições públicas emendarem os feriados sempre que podem, mais tudo isto porque ninguém reclama.

Funcionários públicos são mantidos pela iniciativa privada, que paga seus impostos, portando são nossos funcionários e deveriam trabalhar igualmente… Tenho dito! Fiquem o não bravos comigo!

E aí… Ficou surpreso com o resultado do Temer no TSE, se livrando da cassação?

Eu não, tanto que cantei a pedra por várias vezes aqui… Ou você acha que tiraram a Dilma, colocaram o Temer e iriam tirá-lo agora, junto com Dilma novamente? É lógico que não né?

Na minha modéstia opinião eu acho que ambos deveriam ser cassados sim, há muito tempo!… aliás, se dependessem de mim, nunca teriam entrado, mas como a maioria dos brasileiros quiseram então “tomem!”

Agora, vêm a segunda fase das negociações… Salvar o Aécio da degola. E já começaram as negociações: O PSDB fica apoiando o governo do Conde Temer, porém a base governista vai dar mais um pedaço do mignon para os tucanos e garantir a que Aécio não seja casado… enquanto isto o povo brasileiro, latindo, mugindo e urrando pelas redes sociais, como se fosse isto algo muito significante e surtisse algum resultado… Sabem de nada inocentes! Estes safados não estão nem aí para o povo brasileiro, agora duma vez… Aliás, quem está do nosso lado? Acho que ninguém, como escrevo todas as semanas: estamos sozinhos contra todos os poderes e instituições.

Outra coisa: você caro aposentado que trabalhou a vida inteira e recebe uma merreca e você que não consegue se aposentar por causa desta sacanagem toda do governo devido está tal reforma da previdência, alegando que o INSS tá quebrado… Então veja isto: Empresas de deputados e senadores devem 372 milhões de reais ao INSS. E os congressistas que debatem a reforma da Previdência são sócios ou administradores de companhias que devem milhões ao INSS.

O senador e ex-presidente Fernando Collor está no topo da lista: cinco empresas ligadas a ele devem 112 milhões de reais ao INSS. Pode? Tem até deputados do Paraná de devendo fortunas ao fisco, como Alfredo Kaefer (PSL) que deve R$ 24,1 milhões ao INSS e Nelson Padovani (PSDB) que deve R$ 1,3 milhões.

Aí nós brasileiros mortais não conseguimos se aposentar porquê a previdência tá quebrada… Imaginem! Por quê não cobram as dívidas destes caras que deveriam dar o exemplo a sociedade e fazem justamente ao contrário, ajudam a quebrar o INSS e deixam milhões de brasileiros na míngua sem se aposentar. Pode isto Arnaldo?

Imaginem só os caras eleitos por nós que deveriam fiscalizar, cobrar e dar o exemplo fazem isto? Só que com certeza eles não vão ter problemas para se aposentar igual a nós “Zé roelas” que ralamos a vida inteira para se aposentar com um mínimo e talvez não consigamos, somente após a velhice.

Estes caras tinham que ser presos, são eles que fazem e fiscalizam as leis e jamais enquanto empresários poderiam se revestir do cargo do poder legislativo para se aproveitar do sistema… É uma vergonha! Só no Brasil mesmo minha gente!

Quanto eu digo que estamos sozinhos, roubados e mal pagos, ainda tem gente que não concorda e não gosta! Então adote um político de estimação, leve para sua casa e bom proveito!

Gente! Doe me dizer isto, mas este país está caminhando para o caos total! Cada dia vou dormir com mais medo e acordo com menos esperança! Coitados destas crianças que terão que viver tudo isto pela frente… O que as espera? Que Deus nos ajude a bençoe nossa pátria, só ele pode nos ajudar a mudar tudo isto…!

Vamos em frente!

E aqui por Riomafra as coisas também estão tenebrosas… Principalmente com relação à segurança, assaltos furtos, estampam as páginas policiais dos jornais de Riomafra…

Em Mafra já é o quarto homicídio em menos de dois meses, aonde que vamos parar…

Em Rio Negro não param de assaltar roubar, teve até um morador que foi acordado pelos “malacos” a chutes e socos. Meu Deus! Imagine você se ferra o dia inteiro vai dormir e acordado pelos bandidos desta forma?

E aí prefeito e vereadores rionegrenses… Cadê os novos policiais que viriam para Rio Negro? Novamente saíram estampados nos sites e jornais puxa-sacos da cidade sorrindo ao lado de autoridade e políticos do estado há meses dizendo que viriam não sei quantos policiais para Rio Negro… Já estamos na metade do ano, cadê eles? E tem gente que ainda defende e se dói por eles… Pode?

Ah, esqueci que a culpa é da imprensa que não ganha grana da Prefeitura, porque de certo, alguns ganham e ficam quietos e defendem então?

Em Rio Negro é assim! Quem cobra e critica, é taxado de oposição, agitador e quer dinheiro da Prefeitura.

Aliás, como está a situação da nossa rodoviária, segundo o site puxa saco do prefeito os comerciantes estão “picando a mula” de lá, alguns só vão ficar mais 15 dias. Por que a primeira dama de Rio Negro não contesta a informação do site “parceiro”? Quem leu a matéria achou que tal reportagem foi muito mais “pesada” do que a da Gazeta que apenas disse que a rodoviária “poderá” fechar. Então?

Bem! Vamos torcer que a nossa rodoviária não siga o mesmo caminho de tantas outras empresas que fecharam suas portas em Rio Negro, como a Santana Embalagens? A tal fábrica de luvas chinesa que inaugurou anunciou a inauguração três vezes e até agora não vi ela funcionar? A Electrolux que “vazou” de Rio Negro antes mesmo de pensar em se instalar? E a maternidade que foi a primeira a fechar nos primeiros meses da primeira gestão do atual governo.

Os rionegrenses que já dependem quase de tudo de Mafra, maternidade, hospital, luz, segurança, escolas, universidade… Será que agora terão que vir até Mafra pegar ônibus para ir para a sua capital Curitiba… Isto é uma vergonha! E tem gente que ainda quer encobrir estas graves falhas “atirando pedras” na imprensa que apenas retrata a realidade.

Pessoal! Por hoje é só! Vamos ficando por aqui, cuidem se bem e até a próxima… E lembrem-se amanhã é Corpus Christi (Corpo de Cristo), É considerada uma das festas mais importantes para os cristãos, pois celebra o mistério da eucaristia, ou seja, o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo. Mais um momento de oração e redenção e não um feriado qualquer para se “empanturrar e encher o pote”. Vamos refletir pessoal!