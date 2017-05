Quarta-feira 17 de maio de 2017

Salve! Salve! Minha gente boa de Riomafra e adjacências (que nem diria meu padrinho Trombeta)!

Vâmo que vâmo! nesse friozão que chegou por aí!

E aí o que achou do depoimento do Lula ao juiz Sérgio Moro? Confesso: nunca vi o Lula tão à vontade e tranquilo nos últimos anos… Com a facilidade imensa em mentir deslavadamente e ainda sorrir, o que levou a conquistar os votos de milhões de brasileiros e quase lhe perpetuar no trono do “picadeiro em Brasília”. Cinicamente conseguiu representar tão bem, que os seus asseclas até acharam que era Jesus Cristo sendo inquirido por Cesar no momento da sentença da crucificação.

Sem muitos sequer imaginarem, colocou tudo na “conta” da Marisa Letícia, que segundo dizem, está morta… Como morto não fala, não é julgado, não paga conta e muito menos vai preso, criou-se um excelente álibi para todas as “travessuras” do “Cristo dos petistas”.

Podem me chamar de louco ou que quiserem, mas isto reforça ainda mais minha suspeita de que dona Marisa ainda “continua entre nós”, talvez não aqui no Brasil (é lógico). Tomara que eu esteja louco de verdade! Igualmente das outras vezes, há décadas, quando escrevia aqui que esta turma que estava no poder, iria consumir com o Brasil… Taí!

E tá chegando o mês de junho e quadrilha lá em Brasília tá pronto para mais um “arraiá de sacanagens” contra o povo brasileiro…

Pois é… além da reforma da Previdência os nossos “mui amigos” congressistas, liderados pelo conde Temer, preparam mais um “arrasta-pé” para nós brasileiros dançarmos bonito. Trata-se do perdão bilionário para empresas devedoras. Isto mesmo: anistia beneficia os próprios parlamentares e seus financiadores e é tramada ao mesmo tempo que avançam reformas impopulares.

Este perdão tributário despontou daqueles programas de parcelamento de débito empresarial que já viraram rotina. O novo Refis nasceu de uma Medida Provisória assinada pelo presidente Michel Temer em janeiro, a 766. Permite aos caloteiros, tanto os que são cobrados apenas no âmbito administrativo quanto aqueles já processados na Justiça, pagar 20% à vista e dividir o resto em até dez anos. A proposta logo vai a votação no plenário da Câmara e, por obra de uma comissão especial de deputados e senadores, ficou ainda mais generosa, coisa de Madre Teresa de Calcutá. Prazo de até 20 anos para pagar e perdão de 90% a 99% de juros, multas e encargos. É mentira? É verdade meu povo! Fiquem de olhos bem abertos e não percam a quadrilha de vista.

Vamos em frente…

E no último final de semana a caravana do PMDB esteve em Mafra e região! Por aqui parece que a coisa foi tranquila, passaram quase desapercebidos por aqui… Afinal os mafenses já estão enjoados de ouvir promessas e “prestações de contas” fictícias, em ano eleitoral. Como não temos deputado (representante mesmo na assembleia) o interesse foi pouco em falar e pedir coisas para cá…

Só que o mesmo não aconteceu na nossa cidade vizinha de Canoinhas, lá eles tem o Aguiar de representante e o “bicho pegou”.

Até faixas chamando o deputado de traidor ocorreu. No uso da palavra do Aguiar o e ex-vice prefeito teria gritado da plateia em alto e bom som: “traidor”! Dizem até que o ex-vice queria dar umas cintadas nele… Já imaginaram se a moda pega…?

Isto que ele é o representante de Canoinhas tão falando isto, enquanto muitos mafrenses idolatram o “hôme”. Dá para entender!

Vamos falar de coisa boa e de Riomafra…

Li aqui na Gazeta na edição do último sábado que finalmente o estacionamento rotativo está em vias finais de ser implantando em Mafra… Ufa! Até que enfim hein?

Depois de uma década o mesmo será colocado em prática! Só que nosso povo terá que se acostumar e se adequar com a medida, pois numa cidade onde o próprio lojista e funcionário é acostumado a estacionar o veículo na frente da sua loja e nem se respeita os horários de carga e descarga será que vai durar muito tempo o tal estacionamento rotativo? Os mesmos que tanto pedem e cobram o estacionamento são os que mais descumprem os seus dispositivos… vamos ver?

E o trânsito em Riomafra como vai ficar? Não adianta implantar o estacionamento rotativo em Mafra sendo que o trânsito também terá que ter modificações e adequações…

Só que para isto Rio Negro também tem que entrar e sincronia com Mafra, pois o trânsito de ambas cidades precisam estar ajustadas, se não de nada adianta…

Aliás quando Rio Negro fará sequer um projeto para o estacionamento rotativo?

Outra notícia boa, é a vinda no dia de hoje, do governador Colombo a Mafra para lançar o programa Fundam-2 (fundo de amparo aos municípios) para o planalto norte catarinense.

Em 2013, Mafra habilitou-se na primeira etapa do Fundam, e recebeu recursos no valor de R$ 2.467.498,96, os quais foram utilizados na aquisição de máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de equipamentos para a UPA-Unidade de Pronto Atendimento, do Jardim América, além de uma ambulância.

Talvez este novo Fundam seja a salvação da lavoura em Mafra para este ano. Vamos torcer…

E na Câmara de Mafra, a sessão desta última segunda-feira, ficou tensa… O vereador Schelbauer usou a tribuna da Câmara e novamente criticou o executivo discordando do reajuste de de 4,48% dado ao funcionalismo público…

Os demais vereadores se justificaram dizendo não serem contra o reajuste, visto que os servidores queriam mais, pelos menos igual a Rio Negro que beirou os 8%.

A sessão teve momentos de bate-boca entre o presidente com a plateia, onde também queixou-se que o presidente do sindicato estaria colocando o funcionalismo contra a Câmara. Mais no final os ânimos se acalmaram a sessão terminou tranquila.

Bem pessoal, por hora ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Cuidem-se bem e até a próxima!