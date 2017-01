Novidades para a beleza e saúde das madeixas

Caviar √© sin√īnimo de sofistica√ß√£o; geralmente a iguaria √© servida em festas chiques e importantes. √Č uma comida fina e cujo pre√ßo √© um tanto ‚Äúsalgado‚ÄĚ, mas o que voc√™ diria se soubesse que os t√£o apreciados ovos de esturj√£o podem estar servindo de base para maravilhoso cosm√©tico que promete ressuscitar os cabelos?

A novidade vem da Europa. Trata-se de cosmético para a recuperação dos fios em cuja composição entra o extrato de caviar. Ideal para curar os estragos do verão provocados pela exposição ao sol e água salgada.

A chegada do ver√£o √© marcada pelos looks mais leves e naturais, pela pele bronzeada, a inova√ß√£o no visual, al√©m das praias e piscinas. Se por um lado √© motivo de comemora√ß√£o, por outro pode trazer algumas preocupa√ß√Ķes.

N√£o √© novidade, mas sempre √© bom explicar de novo que a exposi√ß√£o constante ao sol agride os fios. Isso se deve ao fato que os raios UV reduzem a elasticidade dos fios, tornando-os opacos e fracos. Os profissionais do ramo de cabelos recomendam a aplica√ß√£o de leave-in nos fios, secos ou √ļmidos, especialmente os que possuem prote√ß√£o UVA e UVB. Alguns especialistas recomendam a troca do uso de √≥leos capilares pelo leave-in, que d√° um ar mais leve aos fios. Lembrando que a aplica√ß√£o deve ser feita principalmente nas pontas para evitar a apar√™ncia de cabelos gordurosos e pesados.

Os especialistas em cabelos são enfáticos ao explicar que o sol queima a cutícula dos fios deixando-os sem proteção e atingindo a melanina, esse feito causa a causando degradação fazendo com que os fios fiquem opacos, ressecados e com pontas duplas.

Somada a essa exposição, o verão é marcado por idas ao mar e a piscinas. A água do mar pode prejudicar o cabelo uma vez que o sal abre as cutículas do fio tirando a água necessária para sua hidratação. O resultado disso são madeixas porosas e desidratadas.

O sal, somado √† exposi√ß√£o do sol, agride a capa protetora dos fios, fazendo com que a gordura natural se perca. Para repor essa gordura, o ideal √© que se fa√ßam hidrata√ß√Ķes frequentes e aplique um protetor t√©rmico com os cabelos √ļmidos, protegendo-os dos danos causados pelo sol e pelo calor.

O efeito do sol no cabelo danifica a fibra capilar, o mar é muito alcalino por conter uma grande quantidade de sal na água o que acaba alterando o pH do cabelo, e a piscina, por ter produtos químicos que também retiram a gordura boa do fio. Esses três itens são mais unidos e frequentes no verão e por isso os cabelos sofrem.

Outros danos causados nos fios s√£o o ressecamento consequente do excesso de lavagens e o desbotamento da cor, pela exposi√ß√£o ao sol. √Č claro que a exposi√ß√£o e os danos causados nos fios exigem tratamentos capilares na propor√ß√£o adequada, portanto √© necess√°rio o uso de produtos espec√≠ficos para cada dano.

Outra dica vital √© evitar uso de secadores e chapinhas que colaboram com o excesso de calor nos fios. Caso seja necess√°rio, √© imprescind√≠vel o uso de um protetor t√©rmico de qualidade. O ideal √© utilizar chap√©us, cremes de prote√ß√£o solar ou com termo prote√ß√£o, e tornar as hidrata√ß√Ķes mais habituais.

O extrato puro de caviar europeu √© um princ√≠pio ativo muito eficaz na recupera√ß√£o de fios danificados, e pode ser encontrado em m√°scaras hidratantes, protetores t√©rmicos e cremes leave-in.¬† O extrato de caviar possui seis vitaminas, √°cidos graxos, √īmega 3, 6, e 9, al√©m de prote√≠nas sol√ļveis e nutrientes para o fio. Quando se usa o leave-in, por exemplo, apesar da umidade da maresia, o produto permite que os fios permane√ßam acomodados sem frizz.

Ainda com a palavra os especialistas, o ideal é usar a linha completa do cosmético à base de extrato de caviar que é composta por shampoos, condicionadores, máscaras hidratantes, leave-in, matizantes, finalizadores e protetores térmicos.

Gostou da novidade? Então basta você partir em busca dos novos produtos, mas leia atentamente os rótulos e tome cuidado com a picaretagem. Lembre-se de que o barato pode sair caro.