Tradução online: esclarecendo mitos

Falar em serviços de tradução online pode dar origem, atualmente, a algumas confusões. Diz-se que é fácil arrumar formas de conseguir uma tradução online, mas a expressão pode querer significar coisas muito diferentes. É possível encontrar meios grátis de conseguir traduzir palavras, sim, mas isso não é o mesmo que buscar um serviço profissional. E atualmente é realmente possível, e cada vez mais fácil, encontrar na internet os melhores profissionais em tradução. Se está procurando alguém para fazer uma tradução mas não sabe muito sobre o assunto, leia esse artigo.

E se não está, leia na mesma; trata-se de um pouco de cultura geral e de entender o funcionamento de uma profissão e de como a internet veio transformando essa profissão. E não precisamos todos de perceber como nossa sociedade (à nível local, nacional e mundial!) está mudando graças à web?

Tradução online não é tradução automática

Falar em tradução online não significa falar de tradução automática. Algumas pessoas poderão pensar que tradução online é chegar no Google Translate, colar o texto no idioma estrangeiro, pegar o resultado e apresentar para o cliente. Isso é algo que o primo ou sobrinho que sabem algum inglês e até utilizam o computador todos os dias poderão fazer. Tem quem pense que isso é suficiente para fazer uma boa tradução. Se assim fosse, os cursos de tradução e línguas não seriam necessários.

Tradução automática é um recurso bom para saber o significado de palavras individuais, pois é mais rápido que um dicionário. E ainda assim, para certas palavras mais complexas é necessário ter cuidado com os resultados do Translate! A ferramenta vive da contribuição dos usuários mas seus padrões de revisão posterior por peritos não são tão frequentes nem exigentes como os da Wikipédia. É bom usar o próprio Google para confirmar e detalhar o significado que é devolvido pelo Translate. Todo o tradutor profissional sabe isso.

Sabe o que são ferramentas CAT?

CAT significa “Computer Aided Translation”, ou em português, tradução ajudada por computador. Atualmente, os tradutores profissionais utilizam software próprio para tornar seu trabalho mais rápido e com menor probabilidade de ter erros. Essas ferramentas CAT são, tipicamente, utilizadas para grandes trabalhos de tradução, ou por quem trabalha com frequência. Pouco têm a ver com o Google Translate; têm muito mais funcionalidades, além de que têm modos de trabalho pagos. Um tradutor que não saiba utilizar ferramentas CAT tem menos hipóteses de colaborar com uma agência ou empresa de tradução profissional. E isso mostra bem o nível de profissionalização e exigência a que a profissão chegou.

A internet veio trazer a oferta ao usuário

Com a internet, usando antes o motor de pesquisa e agora também as redes sociais, nunca foi tão simples buscar informação. A dificuldade está em selecionar a melhor informação. Nesse caso em específico da tradução não é diferente: podemos encontrar rapidamente dezenas ou centenas de empresas de tradução e tradutores. Mas precisamos saber como distinguir os melhores. A própria internet dá os meios para essa tarefa, cabendo ao tradutor ou empresa mostrar que tem clientes recomendando seus serviços, facilidade em apresentar orçamentos, etc.

A tradução é uma profissão especialmente indicada para viver online. Tal como outros trabalhos inteletuais e abstratos, como o design gráfico, o trabalho pode feito e enviado para o cliente totalmente através do computador. Quando precisar, aproveite e tire partido dessa característica!