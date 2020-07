Vagas disponíveis no SINE de Rio Negro

Página atualizada em 03/07/2020 às 17h09

Auxiliar Administrativo: Conhecimento em RH, financeiro , compras , almoxarifado, tenha CNH “ B”, e se possível que já tenha trabalhador com sistema ERP BOTVS ( entrevista: segunda-feira dia 06/07/2020 das 13:30 as 14:30 horas

Almoxarife: conhecimento em Almoxarifado de obra Construção Civil, controle de estoque, compras, logística e tenha CNH “B” ( entrevista: segunda-feira dia 06/07/2020 das 13:30 as 14:30 horas



Auxiliar de produção ( com experiência e com ensino médio )

Auxiliar de magarefe

Consultora de Comercial/vendas ( com CNH e carro próprio )

Costureiro de colchões ( com experiência )

Costureira em geral ( com experiência ) contratação imediata

Eletricista de manutenção industrial ( com experiência para trabalhar em Campo do Tenente )

Coordenador / Inspetor de qualidade – na indústrias ( com experiência para trabalhar em Campo do Tenente )

Mecânico de manutenção de máquina industrial ( com experiência para trabalhar em Campo do Tenente )

Mecânico montador ( com experiência com solda/ usinagem com CNH e disponibilidade para viajar )

Líder / Encarregado de manutenção em serviços gerais ( com experiência )

Mecânica : Conhecimento e experiência em mecânica geral de caminhões ( deixar currículo no SINE de Rio Negro)

Mecânica de automóvel : Conhecimento e experiência em mecânica geral de ( deixar currículo no SINE de Rio Negro)

Elétrica : Conhecimento e experiência na parte elétrica geral de caminhões ( deixar currículo no SINE de Rio Negro)

Operador de CNC ( com experiência )

Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Técnico de Segurança do Trabalho( conhecimento e de preferência que já tenha trabalhado em obra da construção civil e tenha CNH “B”) Entrevista quarta-feira dia 08/07/2020 as 13:30 horas

Técnico de Segurança do Trabalho: conhecimento em informática experiência na função, disponibilidade para trabalhar em turno, habilidade para trabalhar em equipe e facilidade de comunicação e CNH “B”

OBS.: Todas as vagas estão sujeitas à alteração

O SINE está com o atendimento ao público com as medida de prevenção ao COVID-19, é obrigatório o uso de máscara, higienização das mão com álcool gel  e distanciamentos.

O trabalhador poderá fazer sua Carteira de Trabalho ( CTPS) Digital e solicitar seu Seguro-desemprego sem precisar sair de casa é só seguir o passo a passo abaixo, ou agendar para realizar no SINE.

1) Baixar o aplicativo CTPS Digital no seu celular. Está disponível na Play Store e Apple Store.

2) Fazer o cadastrado do Brasil Cidadão no Gov.br. Ao abrir o aplicativo aparecerá:

– Login (CPF para quem já tem o cadastro e senha)

ou

– Cadastrar, onde deve-se preencher os campos obrigatórios:

CPF

Nome completo

Telefone para receber SMS

E-mail

– Autenticar com o código de confirmação que será enviado para o celular por SMS ou e-mail.

– Criar uma nova senha com o mínimo de 8 dígitos

3) Entrar novamente no aplicativo da CTPS e responder as questões solicitadas para a validação da sua carteira.

– Na aba BENEFÍCIOS > SEGURO-DESEMPREGO > SOLICITAR

– Nº do Requerimento: consultar no documento entregue pela empresa

– Preencher corretamente todos os campos solicitados

– Por fim aparecerá o resultado do requerimento

Duvidas : Alô trabalhador 158 ou (47) 3642-1564 / 3645-1573

Informamos aos candidatos que podem se habilitar às vagas, dentro dos pré-requisitos, através do site do Ministério do Trabalho da seguinte forma:

– Acesse o site: http://maisemprego.mte.gov.br



OBS: PARA CONSULTA DE VAGAS, O CANDIDATO DEVERÁ TER CADASTRO NO SINE E EM MÃOS SUA CARTEIRA DE TRABALHO – Nº DO PIS – (OBRIGATÓRIO).

PARA CADASTRAMENTO DEVERÁ TER EM MÃOS: CARTEIRA DE TRABALHO, CPF, IDENTIDADE, Nº DO PIS, (OBRIGATÓRIO) E CNH (SE TIVER).

– Clique na opção “Trabalhador”, e em seguida em “Vagas de Emprego” ao lado esquerdo superior da tela.

– Clique na opção “Cadastrar Trabalhador”, logo abaixo.

– Após o cadastro feito, a consulta de vagas ficará disponível, caso tenha interesse a alguma vaga é só reservar e ir até o SINE , buscar a Carta de Encaminhamento.

– Caso não tenha acesso à internet, é só comparecer ao SINE, com carteira de trabalho, PIS, identidade, CPF, CNH para se cadastrar e candidatar às vagas.