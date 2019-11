História do Cine Rio Negro

Edificado no início do século XX, o Cine Rio Negro foi motivo de orgulho para a cidade por muitas décadas. Suas atividades incluíram além de exibição cinematográfica, espetáculos teatrais e variedades.

Em 1929, Djalma Forjaz, no livro do Centenário da Colonização Alemã, descreveu o orgulho dos rionegrenses, por esse empreendimento da seguinte maneira:

Dotado de todos os requisitos de hygiene, conforto e seguran√ßa o ‚ÄúTheatro-Cinema Rio Negro‚ÄĚ √© dessa forma um estabelecimento modelar e de consumada esth√©tica. (FORJAZ, 1919, p.137)

O aparecimento das salas de cinema s√£o testemunhas de uma era veloz de profundas transforma√ß√Ķes tecnol√≥gicas ocorrida no s√©culo XX. As descobertas dos Irm√£os Lumi√©re rapidamente chegaram aos centros urbanos propiciados pela implanta√ß√£o dos sistemas de distribui√ß√£o el√©trica, que aqui em Rio Negro se deu em 1912, e dos projetos urban√≠sticos e sanit√°rias, implantados nos grandes centros principalmente ap√≥s o advento do sistema republicano.

Como testemunha dessas transforma√ß√Ķes, o Cine Rio Negro iniciou suas atividades quando as apresenta√ß√Ķes cinematogr√°ficas ainda eram mudas, sendo acompanhadas por m√ļsicos que tinham a miss√£o de transmitir a emotividade aos espectadores e em consequ√™ncia precisavam ser extremamente h√°beis e dotados de grande capacidade de improviso, visto que na maioria das vezes chegavam para a sess√£o sem ter visto o filme.

Como prova de intensa vida cultural na cidade de Rio Negro da d√©cada de 1920, o historiador Raul de Almeida demonstra que n√£o precisava trazer m√ļsicos de fora. Segundo Raul:

Fazer hist√≥ria √© lembrar, as figuras de Martha Schaller e Leonardo Tyreck, que nos deitavam nas sess√Ķes de cinema mudo daqueles tempos de 1920, executando n√ļmeros de acordo com o desenrolar da ‚Äúfita‚ÄĚ, isto √©, suaves quando as cenas eram rom√Ęnticas, ou forte, quando ela era movimentada, ou jocosa se o assunto era c√īmico (ALMEIDA, 1976, p. 128)

Depois da Segunda Guerra Mundial, o avan√ßo tecnol√≥gico se intensifica e acaba afetando todas as estruturas da vida humana em coletividade. O cinema torna-se uma grande ind√ļstria dirigida por corpora√ß√Ķes que se tornam grandes monop√≥lios, e com o passar dos anos acabam centralizando as salas de cinema em grandes estabelecimentos e muitas vezes reprodutores do mesmo filme.

Aliado à essa transformação, o advento da televisão e do vídeo cassete possibilitou a apreciação do cinema de maneira mais introspectiva, literalmente mais caseira. Dessa forma os cinemas tradicionais perderam espaço, massacrado pelas novas tecnologias e pela massificação dos filmes hollywoodianos em grandes centros.

Fonte: Arquivo P√ļblico Municipal de Rio Negro