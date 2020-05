11º caso de coronavírus é confirmado em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Rio Negro (PR) teve, na manhã deste sábado (23), a 11ª confirmação positiva pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR) para o novo coronavírus (Covid-19).

O paciente é do sexo masculino, tem 33 anos e sua contaminação é considerada comunitária, visto que teve contato com outro infectado (parente) dentro do município. Ele está estável, em isolamento domiciliar e monitorado pela equipe epidemiológica, bem como seus familiares.

“Os contatos do paciente já foram informados, estão monitorados e foi feita a coleta daqueles que necessitam por apresentarem sintomas conforme avaliação. Sigam as normas de segurança, respeitem o isolamento social e as normas de higiene. Estamos aguardando mais resultados para hoje ainda”, destacou a secretária de saúde Simone Gondro.

Ainda, de acordo com a secretária de saúde, a partir de agora as medidas de segurança serão mais intensas em Rio Negro, como a fiscalização do uso de máscaras e aglomerações.

Imagem: Prefeitura RN/Divulgação

Colaboração: Everton Lisboa