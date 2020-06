A Festa do Boi Ralado de Itaiópolis nos tempos do Parque de Exposições

Compartilhar no Facebook

O #TBT de hoje resgata a Festa do Boi Ralado de Itaiópolis (SC) há pelo menos duas décadas – quando o evento acontecia no antigo Parque de Exposições, na entrada da cidade.

O evento era considerado um dos maiores da região, por onde passaram grandes grupos musicais, como a Banda Eva, Engenheiros do Hawaii, Os Nativos, entre outros famosos da época.

Além de barracões, o local era amplo, chegando a possuir pista motocross, onde conceituados pilotos da região fizeram história.

Atualmente, grande parte do patrimônio é privado. Na época, a venda foi justificada pelos administradores e aprovada na Câmara de Vereadores com a possível instalação de uma grande empresa, que prometia muitos empregos. A promessa nunca se concretizou. Hoje, funciona no local apenas uma cerealista, que emprega poucas pessoas.

O espaço já teve vários proprietários e, conforme uma placa afixada em frente ao imóvel, ele segue à venda.

Foto: Divulgação