A “lotação Vila Nova/Campo do Gado” do Sr. Ivon Bevilacqua nos anos 50

Em tempos em que o transporte coletivo virou tema diário de discussão, o blog traz um #TBT com imagens raras e curiosas: a chamada “lotação” do Sr. Ivon Bevilacqua, que fazia o transporte entre Mafra (SC) e Rio Negro (PR) no início dos anos 50.

A linha transportava passageiros da Vila Nova até o Campo do Gado, como mostra a placa afixada no teto do luxuoso veículo Ford.

Curiosamente, para poder transitar nas duas cidades, o carro tinha duas placas: uma de Mafra (6-92-16) e outra de Rio Negro (21-70-27).

As fotos foram feitas na rua Comendador Franco, esquina com a rua Getúlio Vargas – ao fundo o antigo Fórum, hoje Câmara de Vereadores de Rio Negro

Fotos: Elisabeth Bevilacqua/Acervo