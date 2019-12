A magia do Natal nas janelas do antigo Fórum de RN

25 anos depois, a magia do Natal voltou a acontecer atrav├ęs das janelas do antigo F├│rum (atual C├ómara) de Rio Negro. Na noite de estreia (04), as apresenta├ž├Áes do CMEI Agostinho Paizani Filho, da Escola Municipal Olavo Bilac e da cantora Kelly Lukasinski, emocionaram o p├║blico. Na ├║ltima quarta-feira, 11 de dezembro, quem se apresentou foi o Coral Resgate.

O primeiro registro, do acervo da professora C├şnthia Maria Cordeiro Cordeiro, mostra o espet├ículo em 1994, quando as apresenta├ž├Áes eram di├írias e levavam centenas de pessoas para a Pra├ža Coronel Buarque. Na segunda imagem, o espet├ículo da noite de estreia.

Fotos: Acervo/C├şnthia Maria Cordeiro Cordeiro e Divulga├ž├úo