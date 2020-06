Afinal, o que aconteceu no centro de Itaiópolis?

Compartilhar no Facebook

Nas últimas horas, as imagens mais comentadas em Itaiópolis (SC) e região – que viralizaram através das redes sociais – são de um ‘acidente’, ocorrido na avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Engelberto Linzmeyer, área central da cidade.

Segundo os Bombeiros Voluntários da cidade, a ocorrência foi registrada por volta das 14h40min de ontem, dia 10. A central de emergência recebeu informações sobre um acidente de trânsito envolvendo três veículos, onde somente um dos ocupantes estaria ferido.

De imediato foi deslocada uma viatura de atendimento pré-hospitalar para o local, onde a vítima – um homem que estava de passagem pela cidade – relatou que um outro veículo havia colidido atrás do seu, fazendo-o perder o controle da direção e colidir frontalmente com o terceiro automóvel. A vítima apresentava queimadura, corte lacerante na região parietal do crânio, escoriações, e marcas de agressão na face, sendo encaminhada ao hospital.

Informações extraoficiais, que se propagam pela internet, dão conta de que o caso é mais complexo do que parece. Pois, e agora?

Imagens: Divulgação/Redes sociais