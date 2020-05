Aplicativo Yumy promete revolucionar setor comercial de Itaiópolis

Uma ação promocional de pré-estreia de um aplicativo movimentou as redes sociais da população de Itaiópolis (SC) no último final de semana. Trata-se do app para smartphones “Yumy”, que nos próximos dias terá sua versão beta lançada, tanto para os sistemas operacionais Android como iOS.

Com nome derivado da palavra “yummy”, que no idioma inglês faz referência a “gostoso”, “delicioso”, a plataforma inicialmente será focada no ramo gastronômico itaiopolense, com projeto de expansão para demais regiões de Santa Catarina, bem como, envolvimento de diversos segmentos do setor comercial.

PROJETO

O projeto surgiu após uma notícia postada em uma rede social (Linkedin), a qual mostrava que a Uber Eats, pela primeira vez na história, superou a Uber Transportes. Identificando a oportunidade, o itaiopolense Gian Carlo Semmer Orsatto, iniciou a busca para montar a equipe que tornaria o projeto realidade e possível de ser concluído em um curto prazo.

Para isso, contou com o também fundador, Gian Cristian D. B. Brykczynski que fez a conexão com os demais integrantes. Atualmente a equipe é composta por: Welynton Renan C. dos Santos (designer) e pelos programadores Igor Cristiano Suffes e Eduardo Cieslinski.

O projeto se desenvolveu diante da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e da necessidade de movimentar a economia local em um momento onde as vendas físicas foram afetadas pela restrição de mobilidade social.

PRÉ-LANÇAMENTO

Uma promoção pela rede social Instagram, a qual premiou 100 participantes no último final de semana, envolveu cerca de três mil pessoas, com quase 73 mil impressões, o que gerou, em menos de 48 horas, um crescimento aproximado de 600 seguidores na conta do aplicativo.

Com a ação, segundo os desenvolvedores do app, foi possível uma aproximação do público itaiopolense, bem como, a apresentação do principal propósito e interação explicando o funcionamento do mesmo.

SETORES

Além, inicialmente do ramo alimentício, o aplicativo Yumy tem como foco os setores de construção civil, vestuário, cosméticos e medicamentos, agropecuárias, presentes e utilidades. Também contara com uma área reservada especialmente para autônomos.

Empresas e profissionais interessados em fazer parte do aplicativo devem entrar em contato com o setor comercial via WhatsApp, e-mail ou agendar uma reunião diretamente com um dos seus diretores.

PARCERIA COM A CDL

O aplicativo já conta com uma parceria consolidada com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itaiópolis.

Em reunião, foi estabelecido um acordo especial para atender os credenciados da associação, os quais contemplarão benefícios adicionais dentro do aplicativo. Tal acordo foi firmado através do atual presidente da associação, Gilmar Sadloski e a secretária executiva e consultora de Núcleo Setorial, Danieli Zerger Kuchler.

CONTATO

No momento, as principais redes de contato com a equipe Yumy, são WhatsApp, Instagram, e-mail e site:

– WhatsApp: (41) 9654-5001

– Site: www.yumy.com.br

– Instagram: @yumy_br

– E-mail: plataformayumy@gmail.com