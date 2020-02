Arteris Planalto Sul esclarece e repara pinturas no trevo da Maxicar

Ainda sobre a postagem de ontem, referente as pinturas no trevo da Maxicar e ao longo da BR-280, a informação apurada é de que os trabalhos foram feitos por uma terceirizada a serviço do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que vem atuando ao longo da rodovia desde a cidade de Rio Negrinho.

No trevo da Maxicar e marginais da BR-116, a empresa acabou avançando em uma área concedida a Arteris Planalto Sul, que seria a única responsável pela execução de obras e pinturas.

NOTA DA ARTERIS PLANALTO SUL

A Arteris Planalto Sul, concessionaria que administra a BR-116, enviou uma nota através de sua assessoria de imprensa, onde esclarece:

“Com relação à pintura realizada no dispositivo localizado no Km 4,5 da BR-116, no entroncamento com a rodovia BR-280, a Arteris Planalto Sul informa que não foi de autoria da concessionária, nem da empresa Airless, responsável pela conservação da rodovia.

A concessionária preza pela qualidade dos serviços executados, e mantém um padrão das empresas que prestam serviços na rodovia sob sua concessão. Desta forma, ainda nessa sexta-feira será realizada a limpeza dos elementos dos dispositivos dentro do trecho concedido.”

RESUMO DA ÓPERA

No final da tarde desta sexta-feira (28), a informação que chegou foi de que no trevo da Maxicar, a Arteris Planalto Sul reparou, como já era previsto, os ‘trabalhos’ mal feitos pela terceirizada do Dnit.

E, surpreendentemente, ao longo da BR-280, alguns reparos também foram executados pela empresa a serviço do Dnit, como no acesso ao antigo Pesque Pague Quero-Quero, onde os meios-fios estavam soltos há mais de dois anos.

O espaço continua aberto ao Dnit. Afinal, qual a explicação para um trabalho com qualidade tão questionável?

Fotos: Colaboração/Leitor