Bom dia, Mafra!

Quando se fala em crescimento da cidade, alguns, acreditem, até torcem o nariz. Forçam a ideia de que tudo está mal, ou do jeito que lhes interessa. Sim, há quem ganhe dinheiro – e a vida – com o bairrismo, com a cidade pacata e sempre na mesma. Mas, para infelicidade dessa minoria e alegria geral dos mafrenses, o quadro é outro. Muito mais favorável e crescente.

O ano de 2017 em Mafra encerrou de uma forma ‘nunca antes vista na história dessa cidade’: com boas notícias. Em um ano de gestão efetiva, podendo fazer o que mais gosta frente ao executivo, o prefeito Wellington Bielecki fez de Mafra a maior geradora de empregos e renda do Planalto Norte. E isso se destacou não só na região, como em todo o Estado, que desviou sua atenção para cá, vendo a disputa de nossa cidade com tradicionais polos como Joinville e São Bento do Sul.

Kromberg & Schubert, a empresa alemã veio com a proposta inicial de gerar 700 empregos diretos, chegando a 1200 no final do ano. Meta alcançada e ultrapassada: 1328 pessoas, podendo chegar a duas mil vagas.

A boa imagem de Mafra atraiu o olhar da forte rede paranaense de hipermercados Condor, que veio de quietinho, escolheu o local, e já trabalha na adequação do espaço para início da sua construção, a qual deverá ser de forma rápida, estando pronta em meados deste ano. Serão nada menos que 300 novos empregos, contribuindo ainda mais com a geração de renda e o fortalecimento da cidade e região.

E agora, no início de 2018, mais uma notícia para entristecer a ‘turma do contra’: Mafra é a cidade com maior aumento no número de unidades e redes de franquias em SC. E isso não sou eu que estou dizendo e nem ninguém que está achando. São dados levantados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Com 31% Mafra fica na frente de Concórdia (23%) e Itapema (18%), segundo e terceiro lugares respectivamente. Florianópolis com 10% aparece em 11º lugar e Joinville com 6% em 19º.

Literalmente, ‘uma coisa puxa a outra’, e nesse caso, para o melhor. Temos um prefeito gestor, que trabalha arduamente pensando na cidade (e não no interesse de uma minoria, como em outros tempos), uma universidade de qualidade, diversas escolas e instituições oferecendo cursos e qualificação de ponta, gente trabalhadora e sem preguiça de arregaçar as mangas. Geograficamente, somos uma das cidades mais privilegiadas do Estado, estando no entroncamento das BRs 116 e 280 e próximo da capital paranaense e de Joinville.

A cidade voltou a crescer. Temos e podemos ainda muito mais. Muito mesmo. Mas o primeiro passo foi dado: nossa cidade, finalmente, acordou. Então, bom dia!