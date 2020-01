Localidade de Butiá dos Carvalhos, em Mafra, foi movimentada neste domingo (19), com a festa em honra ao padroeiro São Sebastião.

A programação teve início às 8h45min, com a tradicional cavalgada. Às 10h, foi celebrada a Santa Missa, seguida por almoço. À tarde, além do leilão de animais, aconteceu um baile, com a animação do conceituado Grupo Rodeio.

Confira algumas imagens da festa:

Fotos: Divulgação/Redes Sociais