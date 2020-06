Carlos Moisés em Mafra no dia 08 de julho

Em vídeo, disparado pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Mafra no final da tarde desta terça-feira (09), o prefeito Wellington Bielecki antecipou que o lançamento da pedra fundamental da unidade de biodiesel da JBS no município está agendado para o próximo dia 08 de julho – podendo sofrer alterações.

De acordo com o prefeito, na ocasião são esperadas as presenças do governador Carlos Moisés e do presidente da empresa, Wesley Batista (quero crer, o filho), entre outros políticos do estado.

Em virtude das medidas de segurança contra o coronavírus, não é prevista a presença de público no evento, que deverá ser transmitido pela internet, em rede social a ser confirmada.

O prefeito também confirmou a pavimentação da estrada de acesso à fábrica, localizada no Espigão do Bugre, através de recursos do Badesc (Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina).

Vídeo: Prefeitura Mafra/Divulgação