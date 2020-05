Casarão Villa Anna é adquirido pela Prefeitura de Campo do Tenente

Compartilhar no Facebook

Uma grande vontade do poder executivo de Campo do Tenente (PR) se concretizou na manhã desta sexta-feira, dia 15: a compra de um casarão com 113 anos de história, referência na cidade. O projeto da aquisição foi aprovado recentemente pela Câmara de Vereadores.

O imóvel, conhecido como casarão Villa Anna ou Palacete Sthalke, foi construído por volta de 1907 pelo Major Henrique Sthalke.

COMPRA

Na manhã de hoje, o prefeito Jorge Quege recebeu a escritura em nome da Prefeitura Municipal, onde realizou o pagamento de aproximadamente R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

FUTURO

O imponente local deverá servir como Paço Municipal, agregando as secretarias – em especial de educação, esporte e turismo – além abrigar um centro de memória. Também será realizado um chamamento público para a instalação de um café colonial e restaurante com comidas típicas da cidade, fomentando o turismo.

Fotos: Prefeitura de Campo do Tenente