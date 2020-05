Cativa encerra atividades em Mafra e quase 300 funcionários são demitidos

A semana começou com uma notícia triste em Mafra (SC) e região. Mais uma empresa que encerrou suas atividades, visto a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Cativa/Conduta Indústria e Comércio de Malhas Ltda., a qual funcionava na Vila Buenos Aires, próxima a BR-116 (imóvel conhecido como “antigo Portal da Fronteira”) deixou de operar. Com o fechamento da fábrica, cerca de 280 funcionários foram demitidos. Os desligamentos aconteceram em dois momentos: pela manhã, com o primeiro turno e no início da tarde, foram informados os trabalhadores do segundo turno.

COMUNICADO OFICIAL

Procurada por este jornalista, a empresa confirmou as informações e, através de e-mail, assinado pelo gerente de RH da rede, Claudio Roberto Neumann, enviou o comunicado abaixo:

“CONDUTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA., vem à público comunicar, com profunda tristeza, o encerramento das atividades que exercia na cidade de Mafra desde 2001, diante do ambiente de CAOS em que a economia Brasileira e mundial está vivendo, em função do novo Coronavírus (Covid-19). As medidas para tentar conter a disseminação do vírus pararam totalmente a economia. Lojas fechadas, sem faturar, não conseguem pagar pelos produtos, e todos os pedidos foram cancelados. Diante disto, não resta outra alternativa à não ser o encerramento das atividades. A empresa informa que tem esperança de que existirá um “novo normal” e, quem sabe, num futuro próximo, possa voltar a gerar empregos na cidade.”

Imagem: Google Street/Divulgação