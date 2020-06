Célia Saliba volta à direção da maternidade de Mafra

A Maternidade Dona Catarina Kuss, de Mafra (SC), teve mudanças na sua gestão nesta sexta-feira, dia 26.

De acordo com o Diário Oficial de Santa Catarina, edição nº 21.297, Jeferson Lopes foi exonerado do cargo de diretor da instituição. Ainda, conforme o texto do Ato nº 1004/2020, Célia Bueno Franco Saliba foi nomeada para a referida função, que já exerceu entre 2015 e 2019.

JEFERSON LOPES

Jeferson Lopes comandou a maternidade de Mafra por um ano, quatro meses e 20 dias. Ele havia sido nomeado através do Ato nº 333 de 06/02/2019, publicado na edição nº 20.950 do Diário Oficial de Santa Catarina da mesma data.

A indicação para o cargo foi do diretório estadual do Partido Social Liberal (PSL), considerando que Lopes teve expressiva votação para deputado estadual no pleito de 07 de outubro de 2018, quando obteve 3.965 votos em Mafra e 7.493 no total.

Conforme postagem em seu Facebook, seguindo os ideais do presidente Jair Bolsonaro, Jeferson se desfilou do PSL no início de 2020, passando ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), sigla do vice-presidente Hamilton Mourão.

CÉLIA SALIBA

A recém-nomeada diretora Célia Bueno Franco Saliba volta ao cargo que já exerceu por três anos e 10 meses. Anteriormente, ela foi designada para a direção da maternidade mafrense em 01 de abril de 2015 (conforme Ato nº 1023 de 31/03/2015, publicado na edição nº 20.032 do Diário Oficial), permanecendo no posto até 06 de fevereiro de 2019, quando foi exonerada no mesmo ato que nomeava Lopes.

Esposa do ex-prefeito Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia foi primeira dama de Mafra entre 1º de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2000. É irmã do vice-prefeito Vicente Saliba.

