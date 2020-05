Com 19 casos, coronavírus em Quitandinha é considerado de transmissão comunitária

A Secretaria de Saúde de Quitandinha (PR) – região metropolitana de Curitiba – confirmou nesta quinta-feira, dia 21, mais quatro casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) no município. A cidade pulou de dois para 19 casos em apenas uma semana, sendo dois recuperados e 17 em tratamento.

Os quatro novos casos são de pacientes masculinos, com idades entre 20 e 60 anos, os quais apresentam quadros clínico e sintomático estáveis, sem maiores complicações. Os pacientes residem na mesma casa de outros infectados, o que facilitou as infecções.

De acordo com o protocolo da Vigilância Epidemiológica, além do atingido pela doença, todos as pessoas com convívio próximo ao infectado devem manter isolamento total. Assim sendo, desde quando foram considerados suspeitos, os pacientes já estavam em isolamento e tomando todos os cuidados necessários para evitar a disseminação da doença.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

As regiões de Campina, Pangaré, Cai de Cima e Salso são as afetadas pela doença no município de Quitandinha. Porém, a Secretaria de Saúde de Quitandinha confirma que a transmissão já está em fase comunitária, ou seja, não é mais possível mapear o caminho de todos os casos de infecção.

Imagem: Prefeitura Quitandinha/Divulgação