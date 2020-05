Com mais duas confirmações, Rio Negro chega a nove casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Rio Negro (PR) confirmou na manhã desta terça-feira, dia 19, mais dois casos do novo coronavírus (Covid-19) no município, que computa nove registros da doença no total. Desses, dois estão em alta médica, um internado, um óbito e os demais em isolamento domiciliar.

Os novos casos confirmados pelo Laboratório Central (Lacen/PR) são de um paciente do sexo masculino, com 29 anos de idade e uma paciente feminina, 49 anos de idade. Ambos tiveram contato com pacientes infectados, os quais foram confirmados na última semana.

Os pacientes estão em isolamento domiciliar e monitorados pela equipe epidemiológica e de saúde do município.

De acordo com a secretária de saúde, Simone Gondro, uma reunião emergencial com a sala de situação e monitoramento do Covid-19 na cidade foi marcada, a qual deverá tratar novas ações de contenção do vírus.

Imagem: Prefeitura RN/Divulgação