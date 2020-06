Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra divulgou às 18h30min deste domingo, dia 07, o boletim do dia referente aos números do coronavírus (Covid-19) na cidade.

Dos então nove casos até sábado, a cidade teve mais duas confirmações, totalizando 11 infecções. Desses, seis já estão recuperados e cinco seguem em tratamento.

Os novos pacientes diagnosticados são do sexo feminino, com 29 e 52 anos de idade. Ambas seguem em isolamento domiciliar, monitoradas pela equipe epidemiológica do município.

