Foram confirmados na manhã desta segunda-feira (18), pela Secretaria Municipal da Saúde de Papanduva (SC) mais três casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) no município. Com isso, a cidade computa oito casos até o momento, sendo dois já recuperados e um óbito.

Os infectados são: um homem (de 25 anos) e duas mulheres (24 e 59 anos).

Os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar, bem como suas famílias, as quais seguem monitoradas pela equipe epidemiológica.

Imagem: Divulgação