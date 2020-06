Com três novos diagnósticos, Quitandinha chega a 43 casos de coronavírus

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Quitandinha (PR), Região Metropolitana de Curitiba, confirmou nesta segunda-feira, dia 22, mais três casos positivos de coronavírus (Covid-19), o que eleva para 43 o número de diagnósticos positivos da doença na cidade.

Os novos infectados são: um paciente masculino com idade na faixa de 50 a 60 anos (quadro clínico e sintomático estável, sem maiores complicações) e duas mulheres, com idades na faixa de 30 e 40 anos, ambas também com quadro clínico e sintomático estável, sem maiores complicações.

Os casos são considerados novos, visto os pacientes não terem nenhuma relação ou contato com pacientes infectados já diagnosticados.

28 RECUPERADOS

De acordo com o boletim oficial, emitido pela Prefeitura, dos 43 casos, 28 já estão recuperados e 14 seguem em tratamento. Um paciente registrou óbito (o qual não está computado pela Secretaria de Saúde no número total de casos confirmados).

Imagens: Divulgação