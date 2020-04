Riomafra nas ruas comemorando o pentacampeonato: lembranças de 30 de junho de 2002

Em tempos de isolamento social, com todas as competições esportivas paralisadas, a Rede Globo acabou de exibir na tarde deste domingo de Páscoa (12), a reprise da final da Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão, onde o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0.

E o resgate histórico é da manhã daquele domingo, 30 de junho de 2002, onde o Brasil sagrava-se pentacampeão mundial, com dois gols de Ronaldo na final contra a Alemanha. Como o jogo aconteceu às 8h no horário de Brasília (20h no horário japonês), a comemoração aconteceu ainda pela manhã, levando dezenas de torcedores às ruas de Riomafra. Na foto, uma longa carreata de veículos passando pela praça dos Correios, em Mafra.

TÍTULO INVICTO

Naquela decisão, o Brasil ganhou o jogo com dois gols de Ronaldo e conquistou o seu quinto (e até hoje, último) título do Mundial. Comandado pelo Fenômeno, Rivaldo, Marcos, Lúcio, Kleberson, Roberto Carlos e Cafu, entre outros craques, a Seleção conseguiu o título de forma invicta.

Seleção que, convenhamos, deixou saudades.

Fotos: Miguel Luiz/Arquivo/Gazeta RM