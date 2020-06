Compartilhar no Facebook

A cidade de Mafra (SC), teve nesta sexta-feira, dia 12, mais um caso de coronavírus (Covid-19) confirmado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, trata-se de paciente do sexo feminino, com 23 anos de idade, a qual encontra-se em isolamento domiciliar.

Com isso, Mafra computa 16 casos confirmados até o momento, sendo: oito recuperados e oito em tratamento. Desses, cinco estão em acompanhamento domiciliar, dois em enfermaria e um em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Imagens: Divulgação