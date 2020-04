Confirmado primeiro caso de coronavírus em Mafra

Compartilhar no Facebook

Atualizado às 14h05min

A Secretaria de Saúde de Mafra (SC) confirmou, às 11h44min desta sexta-feira (03), o primeiro caso de coronavírus (Covid-19) no município.

A informação foi publicada na página da Prefeitura de Mafra no Facebook e, posteriormente, confirmada pela secretária de saúde Jaqueline Fátima Previatti Veiga em entrevista a uma rede de rádios local.

O exame positivo foi comprovado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/SC).

De acordo com informações extraoficiais, trata-se de um paciente do sexo masculino, com 25 anos de idade, o qual já estava sendo acompanhado pela equipe da Secretaria da Saúde e está em isolamento domiciliar.

Imagem: Divulgação/Prefeitura Mafra