Confirmado terceiro caso de coronavírus em Mafra

A Secretaria de Saúde de Mafra (SC) teve, no final da tarde deste sábado, dia 16, o terceiro caso do novo coronavírus (Covid-19) registrado no município.

O paciente é do sexo masculino, tem 28 anos de idade e reside no bairro Faxinal.

De acordo com a informação do setor de saúde, a infecção também aconteceu através de contato com pessoas de fora da cidade, o que popularmente chama-se de “caso importado”.

Ele está estável e vem sendo monitorado e tratado em domicílio. Segundo a secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Previatti Veiga, a família está em isolamento social, colaborando e seguindo os protocolos.

Imagem: Prefeitura de Mafra/Divulgação