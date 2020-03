Vídeo: Corpo de Bombeiros anuncia ‘toque de recolher’ em Rio Negro

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Rio Negro (PR) circularam na noite desta sexta-feira (20) pelas principais vias da cidade, orientando que moradores evitem aglomeração e retornem para suas casas a fim de evitar a contaminação do novo coronavírus (Covid-19).

“Atenção! O Governo do Paraná por meio do Corpo de Bombeiros orienta: para evitar a propagação do coronavírus, permaneça em sua residência e evite aglomerações, mesmo em ambientes abertos. Ajude-nos a proteger você e sua família!”, diz o anúncio em alto-falante no carro.

Vídeos: Redes sociais/Divulgação