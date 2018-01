Cultura do cinema

Quase 80 anos separam essas imagens. Mas a realidade é a mesma. Em um tempo sem internet, celular ou qualquer modernidade, lá pelos idos entre 1940 e 1950, era comum, contam historiadores e pessoas da época, uma grande aglomeração em frente ao Cine Rio Negro (ali na rua XV de Novembro), que esperava o início das matinês ou durante seus intervalos.

A segunda imagem, de 2017, registra a mesma cena: uma multid√£o em frente ao Cineplus Emacite aguardando a abertura das portas para uma entre as tantas lotadas sess√Ķes. O que prova que, os anos passam, mas o gosto e a cultura pelo cinema continuam. Fazendo valer o investimento de ponta no atual cinema, o que o tornou um dos melhores do pa√≠s.

Fotos: Acervo Maria da Glória Foohs/Divulgação e Everton Lisboa/Click Riomafra