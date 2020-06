E as passagens já ‘carregadas’ nos cartões da extinta Santa Clara?

Muitos leitores e usuários da extinta Viação Santa Clara – que encerrou suas atividades no último dia 02 – procuraram este jornalista para manifestar uma dúvida, até agora sem resposta por parte da empresa: como ficam as passagens ‘carregadas’ – e já pagas – através do sistema de do Cartão Cidadão (bilhetagem eletrônica), por centenas de pessoas? Haverá ressarcimento? Ou, um acordo com a eventual nova empresa que assumir, validando as passagens?

Até o momento, seguimos aguardando a manifestação da empresa, que ainda não respondeu o questionamento feito por este blog através de e-mail (enviado no mesmo endereço de onde partiu a nota oficial no dia 02 de junho).

Imagem: Divulgação