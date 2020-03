É fake! Áudio sobre casos de coronavírus em Mafra e Campo do Tenente

Muito mais rápido que a proliferação do coronavírus, são as mentiras criadas em torno do fato, as chamadas ‘fake news’, ou seja, notícias falsas, que se espalham de forma frenética pelas redes sociais. O WhatsApp é o ambiente propício para que essas mentiras se proliferem, visto o rápido alcance da plataforma.

ÁUDIO SOBRE CASOS EM MAFRA E CAMPO DO TENENTE É MENTIROSO



Nos últimos dias, uma mensagem de áudio se disseminou pela região, causando certo medo e pânico em muitas pessoas. Na gravação, uma voz feminina alertava para dois casos não confirmados na cidade de Campo do Tenente (PR) e seis casos confirmados em Mafra (SC). A mensagem ainda dizia que os moradoras de Campo do Tenente estavam impedidos de entrar em Rio Negro e Mafra, e vice-versa.

Trata-se de uma grande mentira, visto nenhum caso confirmado até o momento em ambas cidades. Um áudio gravado de forma irresponsável e maldosa por uma pessoa até o momento não identificada.

Fica o alerta para que a população não acredite neste tipo de conteúdo. E também, o alerta para as autoridades, para que se possa identificar e punir quem produz esse tipo de notícia falsa.